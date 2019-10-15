Ученые научили иммунную систему находить скрытые раковые клетки

Ученые Йельского университета (США) разработали новую систему, которая помогает иммунной системе обнаруживать и устранять раковые клетки, в том числе находящиеся далеко от места зарождения опухоли.

Как сообщается на сайте вуза, эксперименты на мышах показали: предложенная методика позволила организму животных уменьшить или устранить меланому и тройные негативные опухоли молочной и поджелудочной железы.

Новая система борьбы с злокачественными новообразованиями представляет собой симбиоз вирусной генной терапии и технологии редактирования генов CRISPR. Вместо того, чтобы находить и редактировать фрагменты ДНК и вставлять туда новые участки, она активирует гены внутри опухоли. Тем самым последняя как бы выдает себя среди множества здоровых клеток, определяется организмом как антиген, после чего включается мощный иммунный ответ.

При этом данная информация запоминается иммунной системой, и в будущем появление подобных клеток будет сразу воспринято в штыки.

Более подробно ознакомиться с результатами исследования можно в статье, опубликованной в журнале Nature Immunology.