УЕФА инициировал дело в отношении болельщиков сборных Болгарии и Англии

УЕФА начал расследование по факту поведения болельщиков сборных Болгарии и Англии во время отборочного матча чемпионата Европы, который состоялся в Софии 14 октября.

Дело возбуждено против Болгарского футбольного союза (БФС) и Футбольной ассоциации Англии (FA). Во время матча, который завершился победой англичан со счетом 6:0, со стороны болгарских болельщиков были неоднократные факты проявления расовой дискриминации по отношению к темнокожим игрокам сборной Англии. Из-за этого на какое-то время даже дважды был приостановлен сам матч.

Болгарскому футбольному союзу предъявлено обвинение в проявлении расизма, бросании посторонних предметов на поле, а также к неуважению национального гимна соперника. Игроки сборной Англии, а также многочисленные журналисты отразили факт "уханья" со стороны болельщиков сборной Болгарии, расистских песен и жестов, напоминающих нацистское приветствие.

Впрочем, руководство БФС сегодня ушло в отставку. Глава организации Борислав Михайлов подал в отставку из-за событий во время матча, а также из-за неудовлетворительных выступлений сборной страны.

Есть у УЕФА и претензии в адрес FA. Английские болельщики также неуважительно отнеслись к гимну Болгарии, а также, по мнению УЕФА, FA предоставила недостаточное количество стюардов.

Дата слушаний пока не названа. Решение о наказании сторон будет принимать контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА.