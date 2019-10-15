Уитни Хьюстон и Depeche Mode номинированы на попадание в Зал Славы рок-н-ролла

Номинанты на попадание в Зал Славы рок-н-ролла объявлены 15 октября. Причем, среди 18 артистов и групп оказались и эстрадная певица Уитни Хьюстон и даже рэпер Notorious B.I.G., что случается не часто.

Теперь начинается голосование любителей музыки на официальном сайте церемонии.

Имена пяти исполнителей, набравших больше всего голосов, будут объявлены в январе 2020 года. Впрочем, случаются и исключения. В этом году в Зал славы рок-н-ролла, расположенный в американском городе Кливленд были выбраны сразу семь исполнителей. Среди них и одна поп-певица - Джанет Джексон.

А Depeche Mode, кстати, уже дважды претендовали на победу, в 2017 и 2018 годах, но тогда меломаны их так и не выбрали.

Напомним, что номинироваться имеют право исполнители, чья первая запись была выпущена 25 лет назад или раньше.

Вот полный список номинантов на введение в Зал Славы рок-н-ролла:

Nine Inch Nails

Kraftwerk

The Notorious B.I.G.

Dave Matthews Band

Depeche Mode

Motörhead

Soundgarden

Whitney Houston

Judas Priest

MC5

Rufus featuring Chaka Khan

Todd Rundgren

The Doobie Brothers

T.Rex

Thin Lizzy

Pat Benatar

Торжественная церемония введения в Зал Славы рок-н-ролла состоится уже в мае 2020. Победители смогут собраться на ней в своих "золотых составах", сыграть небольшой концертный сет, пообщаются с журналистами.

А потом оставят в музее (который можно посещать) свои любимые и памятные вещи. Как правило, это гитары, афиши, концертные майки с туров и даже любимые зубные щетки.