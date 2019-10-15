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15.10.2019 21:58
Рубрика: Культура

Уитни Хьюстон и Depeche Mode номинированы на попадание в Зал Славы рок-н-ролла

Текст: Александр Алексеев
Номинанты на попадание в Зал Славы рок-н-ролла объявлены 15 октября. Причем, среди 18 артистов и групп оказались и эстрадная певица Уитни Хьюстон и даже рэпер Notorious B.I.G., что случается не часто.
Фото: REUTERS/ Mike Blake Фото: REUTERS/ Mike Blake
Фото: REUTERS/ Mike Blake

Теперь начинается голосование любителей музыки на официальном сайте церемонии.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Имена пяти исполнителей, набравших больше всего голосов, будут объявлены в январе 2020 года. Впрочем, случаются и исключения. В этом году в Зал славы рок-н-ролла, расположенный в американском городе Кливленд были выбраны сразу семь исполнителей. Среди них и одна поп-певица - Джанет Джексон.

А Depeche Mode, кстати, уже дважды претендовали на победу, в 2017 и 2018 годах, но тогда меломаны их так и не выбрали.

Напомним, что номинироваться имеют право исполнители, чья первая запись была выпущена 25 лет назад или раньше.

Вот полный список номинантов на введение в Зал Славы рок-н-ролла:

Фото: twitter.com/RollingStone
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Nine Inch Nails

Kraftwerk

The Notorious B.I.G.

Dave Matthews Band

Depeche Mode

Motörhead

Soundgarden

Whitney Houston

Judas Priest

MC5

Rufus featuring Chaka Khan

Todd Rundgren

Фото: РИА Новости
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The Doobie Brothers

T.Rex

Thin Lizzy

Pat Benatar

Торжественная церемония введения в Зал Славы рок-н-ролла состоится уже в мае 2020. Победители смогут собраться на ней в своих "золотых составах", сыграть небольшой концертный сет, пообщаются с журналистами.

А потом оставят в музее (который можно посещать) свои любимые и памятные вещи. Как правило, это гитары, афиши, концертные майки с туров и даже любимые зубные щетки.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
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