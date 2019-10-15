Украинцы стали лучше относиться к России

Более половины граждан Украины хорошо относятся к России. Такие результаты социологического опроса представил 15 октября Киевский международный институт социологии (КМИС).

Так, в сентябре хорошо или очень хорошо к России относились 54% опрошенных, плохо и очень плохо - 35%, и 12% респондентов не определились.

При этом, начиная с 2008 года, лучше всего украинцы относились к России в 2009 году - 93% положительных ответов, а хуже всего весной 2015 - 30%. Год назад хорошо к России относились 45% украинцев.

Опрос проводился с 6 по 16 сентября в 110 населенных пунктах Украины методом личного интервью. Всего опрошено 2035 человек, статистическая погрешность не превышает 3,5%.