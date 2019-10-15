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15.10.2019 18:30
Рубрика: В мире

Хип-хоп и бронзовый скелет

В Берлине нашли способ спасти отношения с Вашингтоном
Текст: Екатерина Забродина
Немецко-американской дружбе пришел конец - с таким радикальным тезисом выступило европейское издание Politico. Чтобы реанимировать "отношения, которые дышат на ладан", в США отправился десант "мягкой силы" из Германии - от акробатов и танцоров хип-хопа до воздушных шаров, немецких сосисок и бронзового скелета коня в рамках выставки "концептуального искусства".

"Берлин настолько обеспокоен деградацией связей со своим крупнейшим экономическим партнером, что МИД Германии запустил специальный проект под названием "Чудесным образом вместе" - программу мероприятий по всей Америке на год, призванную напомнить жителям США, как сильно две страны на самом деле друг друга любят", - отмечает Politico.

Фото: iStock
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"Фундамент, на котором зижделся трансатлантический альянс с 1950-х годов, рушится как на официальном, так и на неофициальном уровне. Согласно опросам около 75 процентов немцев считают отношения Германии с США "плохими" или "очень плохими", да и в принципе большинство жителей ФРГ выступает за то, чтобы их страна дистанцировалась от Соединенных Штатов", - пишет издание.

Ранее немецкие СМИ сообщали о том, что на фоне заметного охлаждения между Берлином и Вашингтоном, которое началось с приходом в Белый дом президента-республиканца Дональда Трампа, американская дипмиссия в ФРГ заметно урезала свои расходы - на 14 миллионов фунтов. Речь идет не только о столице, но также о Дюссельдорфе, Лейпциге, Гамбурге, Франкфурте и Мюнхене. Такие данные недавно озвучил посол США Ричард Гренелл, чьи публичные заявления всего за год с небольшим успели вызвать негативную реакцию немецких политиков и обвинения во вмешательстве во внутренние дела Германии.

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