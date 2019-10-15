В Даниловском районе появится первый небоскреб

В ЖК бизнес-класса "ЗИЛАРТ", строительство которого ведет "Группа ЛСР", к 2022 году появится жилой 40-этажный дом.

Здание будет иметь интересную форму: поднимаясь вверх уступами, небоскреб значительно сузится к последним этажам. Его построят под углом к главному пешеходному бульвару "ЗИЛАРТа", что придаст всему комплексу еще более эффектный вид. Кроме того, такое расположение сделает солнечными все квартиры в доме и позволит организовать к нему максимально удобные подъезды.

"Очень важно было придумать запоминающийся силуэт для этого здания, - рассказывает автор проекта, руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан. - И нам удалось найти форму, которая подчеркивает устремленность ввысь и символизирует принципиально новый этап развития территории. Что касается архитектурного решения для фасадов, то здесь мы выбрали сочетание стеклянных поверхностей с металлическими пилонами треугольной формы. В них встроится ночная подсветка, которая "проявит" структуру здания в темное время суток".

По задумке архитекторов, пилоны не будут иметь разрывов по высоте - это поможет создать эффект башни и подчеркнет вертикальность новостройки. Сверкающая облицовка создаст контраст с рядом стоящими зданиями, исполненными в темных тонах. Таким образом, небоскреб станет яркой доминантой "ЗИЛАРТа" и, согласно его концепции, выделится из общего дизайн-кода жилого комплекса.

Основанием здания станет двухуровневый стилобат, в котором расположатся коммерческие помещения. Стилобат облицуют алюминиевыми витражами со вставками из стемалита - закаленного цветного стекла. Такой ход визуально выделит нижнюю часть высотки и подчеркнет ее иное функциональное назначение.

В новой высотке "ЗИЛАРТа" запроектировано 174 квартир и студий с видом на центр города или парк "Тюфелева роща". Проектировщики обещают, что отличными видовыми характеристиками будет обладать максимальное количество квартир, в том числе однокомнатных.