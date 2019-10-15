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15.10.2019 20:51
Рубрика: Экономика

В Госдуме одобрили рост пенсий выше инфляции в ближайшие три года

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2020-2022 годы. Документ предполагает, что с 1 января 2020 года пенсии в среднем индексируются не менее чем на 1 тысячу рублей.

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На заседании комитета глава ПФР Антон Дроздов пояснил, что "рост пенсий на все три года предусмотрен значительно выше инфляции". А именно, индексация составит 6,6% в 2020 году, 6,3% - в 2021 году, 5,9% - в 2022 году. Конкретный размер надбавки будет определяться в зависимости от размера пенсии, но не менее 1 тысячи рублей.

Согласно документу, бюджет фонда сформирован с дефицитом, который будет уменьшаться и сменится профицитом. В 2020 году он превысит 118 млрд рублей, в 2021 год составит 28,5 млрд. В 2022 году ожидается профицит в объеме 18,5 млрд.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Предполагается, что в 2020 году в бюджет ПФР поступит 8,9 трлн рублей. В 2021 году поступления вырастут до 9,3 трлн рублей, а в 2022 окажутся на уровне в 9,7 трлн рублей.

При этом расходы ПФР в 2020 году достигнут 9,4 трлн рублей, а к 2022 году составят 9,7 трлн рублей.

Для выплаты страховых пенсий предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета. При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Госдума Бюджет 2020-2022 Повышение пенсий
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