В Японии количество жертв тайфуна достигло 68 человек

В Японии в результате тайфуна "Хагибис" погибли 68 человек. Судьба еще 19 человек остается неизвестной. Больше всего людей пострадали в префектурах Фукусима и Канагава. Травмы различной степени тяжести получили более 200 человек, передает агентство Киодо.

В Японии рассказали о последствиях тайфуна "Хагибис" В настоящее время спасатели продолжают поиск людей. В мероприятиях задействованы служащие Сил самообороны, полицейские и пожарные. Напомним, что в минувшие выходные мощнейший тайфун "Хагибис" прошел над территорией Японии. Он принес с собой ураганный ветер и ливневые дожди. Это спровоцировало выход рек из берегов, подтопление территорий и оползни.