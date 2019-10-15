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15.10.2019 00:53
Рубрика: В мире

В Мексике преступники из засады расстреляли 14 полицейских

Очередное нападение вооруженных банд на полицейских произошло на западе Мексики, в штате Мичоакан, передает ТАСС сообщение Министерства общественной безопасности. Погибли по меньшей мере 14 стражей порядка и еще трое ранены. Еще шестеро числятся пропавшими без вести.

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Сообщается, что полицейские попали в засаду в муниципалитете Агилилья, куда прибыли с судебным ордером. Несмотря на то, что полицейские отправились туда на бронированных внедорожниках, это не гарантировало им безопасности при выполнении задания.

"Министерство общественной безопасности и защиты граждан осуждает нападение, в результате которого 14 полицейских погибли в Мичоакане", - констатировали в силовом ведомстве. Власти штата пригрозили жестко ответить на эту вылазку бандитов.

Отмечается, что в этом году число погибших от рук преступников в Мексике выросло на 3,5% по сравнению с данными 2018 года и достигло 23 700 человек.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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