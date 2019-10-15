В МГУ прошел первый форум Ассоциации вузов России и Беларуси

В зале Ученого совета Фундаментальной библиотеки Московского университета собрались более тридцати ректоров ведущих вузов России и Беларуси. Тема форума - "Наука и образование в условиях больших вызовов современности".

Первыми к микрофону вышли ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор Белорусского госуниверситета Андрей Король.

Виктор Садовничий на конкретных примерах показал, насколько ведущие университеты нужны друг другу. Опорные факультеты в выстраивании российско-белорусского сотрудничества - безусловно, исторические. Именно здесь в сентябре заработала первая российско-белорусская Международная совместная образовательная магистерская программа с последующей выдачей двойных дипломов - МГУ и БГУ.

Но реальные проекты связывают сегодня практически все факультеты вузов. Здесь и совместные исследования тонкой структуры вируса гриппа, позволяющие разрабатывать новые лекарственные препараты, и разработка уникального лазера для офтальмологии, и создание криобанка для клеток растений, и многое-многое другое.

- В Республике Беларусь русский язык, наравне с белорусским, имеет статус государственного. Мы можем говорить на одном языке и в науке, и в жизни - это дорогого стоит! При этом студенты и аспиранты Московского университета также с удовольствием изучают белорусский язык - такую возможность им предоставляют исторический и филологический факультеты, - подчеркнул ректор Московского университета.

Был подписан ряд документов, укрепляющих научно-образовательное сотрудничество МГУ и БГУ. Так, ректоры Король и Садовничий подписали меморандум об учреждении "Почетного знака дружбы МГУ и БГУ". Эта награда будет присуждаться ежегодно, за особые заслуги в развитии российско-белорусского гуманитарного сотрудничества. Были подписаны меморандум о взаимопонимании между МГУ имени М.В. Ломоносова и Белорусским государственным технологическим университетом и Договор о сотрудничестве Московского университета и Национальной академии наук Беларуси.

А между тем в Шуваловском корпусе вовсю дискутировали деканы. Состоялись секции - две естественно-научные и одна гуманитарная. Особое внимание было уделено совместным российско-белорусским проектам: действующим и будущим.

Ученые двух стран проводят совместные исследования, которые открывают огромные возможности

Так, декан факультета фундаментальной медицины МГУ Всеволод Ткачук рассказал о перспективах сотрудничества России и Беларуси в разработке передовых биомедицинских клеточных продуктов. Совместно с белорусскими коллегами на факультете ведутся исследования в области так называемых плюрипотентных стволовых клеток, формирующих жировую, костную, соединительную ткани человека. Это, как подчеркивают специалисты, абсолютно новая медицина, которая открывает огромные возможности.

Об опыте сотрудничества российских и белорусских химиков рассказал и.о. декана химфака МГУ Степан Калмыков. По его словам, один из проектов связан с использованием природных материалов: глины, сапропелия. Богатые органикой донные осадки могут быть изолирующими материалами от радиоактивного загрязнения, хорошими сорбентами, позволяющими изолировать радионуклиды, опасные отходы от среды обитания человека.

Организаторами цикла мероприятий выступили Ассоциация вузов России и Беларуси, Российский союз ректоров, Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования Республики Беларусь, Академии наук Беларуси и России.