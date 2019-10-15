В МИД заявили о недопустимости столкновения сирийских и турецких военных

В Москве рассчитывают, что турецкие и сирийские военнослужащие не допустят прямого столкновения на севере Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Ранее стало известно, что конвой Сирийской арабской армии встретился с бронеавтомобилями американских войск, отступающих из зоны военной операции Турции. Это произошло на трассе, которая соединяет населенные курдами города Манбидж и Кобани на северо-востоке Сирии.

"Мы, конечно, надеемся, что никаких столкновений не должно быть, наоборот - идут контакты с тем, чтобы выработать какие-то подходы в соответствии с нормами и принципами международного права и с учетом законных интересов сторон", - цитирует Богданова ТАСС.