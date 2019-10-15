В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале

Полиция Нидерландов обнаружила в отдаленной деревеньке Рейнервольде на северо-востоке страны пятерых человек в возрасте от 18 до 58 лет, которые не менее девяти лет прятались в подвале здания и ожидали конца света, сообщает BBC.

"Выйти из сумрака" людям, которых, по-видимому, силой удерживал в подвале глава семейства, помог случай. Одному из старших братьев удалось выбраться из заточения. Первым же местом, куда он немедленно отправился, оказался местный паб.

Мужчина, выпив пять бутылок пива, рассказал местным жителям о случившимся и попросил о помощи.

Прибывшая по указанному адресу полиция обнаружила прятавшихся в строении людей и задержала 58-летнего мужчину, который отказывается сотрудничать со следствием. На данный момент остается неизвестным, сколько именно семья прожила в подвале и что стало с матерью детей. Предполагается, что женщина могла умереть несколько лет назад.

Также сообщается, что люди, находившиеся на ферме, не имели контактов с внешним миром и питались едой, выращенной на огороде.