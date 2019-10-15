В Нью-Йорке День Колумба отметили грандиозным шествием

Около миллиона человек приняли участие в празднике, состоявшемся в понедельник в Нью-Йорке.

В торжественном шествии по случаю Дня Колумба приняли участие более 130 коллективов. Военные оркестры, танцевальные коллективы, представители гражданских организаций, студенты, сотрудники различных городских служб проследовали по одной из центральных улиц мегаполиса - Пятой авеню. Спустя три с половиной часа парад завершился рядом с Центральным парком.

В первую очередь День Колумба отмечают представители американо-итальянской диаспоры, напоминает ТАСС.