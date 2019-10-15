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15.10.2019 01:43
Рубрика: Общество

В новый международный рейтинг вузов вошли 105 университетов из РФ

Текст: Мария Агранович
Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) выпустила новый рейтинг вузов "Развивающаяся Европа и Центральная Азия". В список попали 350 университетов мира.
МГУ им. Ломоносова. Фото: iStock МГУ им. Ломоносова. Фото: iStock
МГУ им. Ломоносова. Фото: iStock

Россию в рейтинге представили 105 учебных заведений. Лидером всего рейтинга и первым среди отечественных вузов стал МГУ им. Ломоносова, который держится на пьедестале уже пятый год подряд. На втором месте рейтинга СПбГУ, на третьем - Новосибирский госуниверситет, вуз-участник Проекта 5-100.

Фото: Олег Сергеев
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Кстати, кроме НГУ в сотню лучших университетов этого рейтинга входят еще 14 вузов Проекта: Томский госуниверситет, МФТИ, ВШЭ, МИФИ, Томский политех, Уральский и Казанский федеральные университеты, МИСиС, Университет ИТМО, СПбПУ Петра Великого, РУДН, Университет Лобачевского, ДВФУ, Самарский университет.

- 105 российских вузов признаны лидерами в странах Восточной Европы и Азии, которые традиционно являются партнерами России в сфере науки и образования. У нас амбициозные цели в части развития экспорта образовательных услуг, достичь которые возможно, только соединив современные образовательные технологии, инновационный подход, лучшие традиции советской школы и международный опыт, - прокомментировал результаты рейтинга министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

По словам регионального директора QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зои Зайцевой, многие российские вузы по сравнению с прошлым годом улучшили свои показатели по параметрам "Репутация среди работодателей" и "Академическая репутация".

Фото: iStock
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- Эти два параметра имеют большое значение во всех рейтингах QS, от общемировых до предметных, - отметила Зайцева. - Их рост означает, что российские вузы серьезно относятся к нашим рекомендациям.

Всего же в этом рейтинге вузы оцениваются по 10 критериям: кроме академической репутации и репутации среди работодателей важны соотношение преподавателей и студентов, количество публикаций на одного сотрудника, международные научные связи, влияние университета в интернете, доля сотрудников со степенью PhD, цитирование, доля иностранных сотрудников и студентов. Каждый критерий вносит определенный вклад в общую оценку университета.

Полностью рейтинг можно посмотреть на сайте.

Официально

Михаил Котюков,

Министр науки и высшего образования:

Фото: РИА Новости.
Шесть российских университетов вошли в список лучших в новом предметном рейтинге

- Кроме задачи по двукратному увеличению числа иностранных студентов в ближайшие пять лет, ключевым для нас является привлечение в страну талантливой молодежи, ее трудоустройство в России и рост доходов от экспорта образовательных услуг. Мы рассматриваем экспорт образования как полноценную сферу экономической деятельности. При такой высокой конкуренции на глобальном рынке образования, поиск уникальных образовательных ниш и развитие конкурентных продуктов - непростая задача. Это вызов стране и каждому университету. Благодаря ресурсам национальных проектов "Образование" и "Наука" мы имеем возможность дифференцированно подходить к работе с различными группами иностранных абитуриентов, что крайне важно. Кроме того, мы обеспечиваем постоянное повышение квалификации преподавателей, развитие инфраструктуры университетов и городов. Все это - инвестиции в бренд "российское образование", который уже в ближайшие годы должен вернуть себе лидерство в самых престижных мировых рейтингах.

Комментарии

Виктор Садовничий, ректор МГУ им. Ломоносова:

Фото: Николай Нестеренко
Ректор Мининского университета рассказала о новых подходах к педагогике

- Для нас лидерство в рейтинге лучших университетов развивающейся Европы и Центральной - важный показатель. Он подтверждает роль и значимость в международном позиционировании не только МГУ, но и всей российской системы высшего образования. За последние годы в Московском университете было проведено более шестидесяти форумов ректоров России и зарубежных стран, в которых приняли участие более двух с половиной тысяч ректоров. Было подписано более пятисот соглашений о сотрудничестве.

Эдуард Галажинский, ректор ТГУ:

-Тот факт, что ТГУ не просто улучшил свои позиции, а вошел в десятку сильнейших вузов Европы и стран Азии, подтверждает правильность выбранного нами вектора на формирование экосистемы вуза и на экспорт образовательных технологий. Сейчас эти акценты легли в основу создаваемого в области Научно-образовательного центра мирового уровня. Сильнейшая позиция - первое место среди российских университетов по количеству иностранных студентов - показатель высококачественного обучения в Томском государственном университете.

Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования

Лилия Кирьянова, проректор по внешним связям Томского политехнического университета:

- Экспорт образования в связке с экспортом технологий - ключевая особенность ТПУ. Мы не просто готовим высококлассные инженерные кадры из числа иностранных студентов, а обучаем их работе с новейшими российскими технологиями в целом и технологиями ТПУ в частности. Еще одна наша особенность - сетевое взаимодействие в рамках Большого Томского университета, что позволит Томску в ближайшее время предложить иностранным студентам еще более широкий набор уникальных программ.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Правительство Минобрнауки
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