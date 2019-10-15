Сбербанк в 2020 году планирует начать продажу кофе в своих отделениях. Сначала его можно будет купить в офисах в крупных и средних городах, а впоследствии - во всей российской сети банка.

Об этом рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Ранее Ведяхин говорил, что банк начал искать партнеров среди сетей кофеен для продажи кофе в отделениях. Сейчас, по словам первого зампреда правления, Сбербанк находится на этапе переговоров и экспериментов с различными форматами.

"Работа по выбору партнеров будет продолжена и в начале следующего года. Мы сейчас обсуждаем с несколькими сетями кофеен формат", - уточнил Ведяхин. При этом продажи кофе уже тестировались в нескольких офисах в Москве и Санкт-Петербурге - результат, по словам Ведяхина, признан успешным.

Он также добавил, что стоимость чашки кофе в отделениях Сбербанка "будет очень конкурентоспособной".

В начале октября Сбербанк также запустил проект по приему на кассах магазинов платежей за ЖКХ, стационарную связь и другие услуги в удаленных и малонаселенных пунктах. Совершить платеж можно по карте любого банка. Прием платежей производится с помощью чтения штрихкода с квитанции оплаты услуг или выбора получателя из списка в онлайн-кассе магазина, уточнялось в сообщении Сбербанка. Комиссия за прием платежа в таком формате равна комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в отделении Сбербанка.