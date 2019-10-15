Традиционно осенью выходят такие фильмы, при просмотре которых люди мысленно начинают раздавать свои "Оскары". Представим ленты октября, которым прочат главные мировые кинонаграды в той или иной номинации. Смотреть их рекомендуем, чтобы составить о каждой свое собственное мнение.

"Джуди" Руперта Гулда

С 17 октября

На сегодняшний день практически нет конкурентов на главные кинопремии года у актрисы Рене Зеллвегер, которая исполнила роль одной из величайших актрис Голливуда Джуди Гарленд в фильме "Джуди".

Джуди Гарленд и ее партнеры по телешоу CBS Дин Мартин (слева) и Фрэнк Синатра. Фото: AP

Картина выходит в российский прокат уже совсем скоро, и каждый сможет оценить ее и согласиться с тем, что Зеллвегер сыграла так, что сама попала в ряды актеров, которых можно назвать великими. Зеллвегер - актриса, которая умеет удивлять. В фильмах про Бриджит Джонс она показала, что готова на героические эксперименты, поправившись для роли на 20 килограммов. Звезда фильма-мюзикла "Чикаго", на ее счету работы в картинах "Холодная гора", "Истинные ценности" и других. Казалось бы, не так давно Рене попала на страницы таблоидов с информационным поводом - неудачная пластическая операция. Думалось, что она никогда не будет прежней и не взметнется ввысь в своей карьере. Попробуйте узнать в худющей брюнетке - так она выглядит в фильме о Джуди Гарленд - пышнотелую блондинку Бриджит Джонс! Но актриса доказала, что талант не зависит от работы пластических хирургов. Кстати, то же самое сделала в свое время и Джуди Гарленд - ее внешность студии пытались улучшить с помощью пластических операций, чтобы она соответствовала стандартам красоты, принятым в то время. Поразительно, но при просмотре фильма русским человеком невольно на ум приходит сравнение с великой Людмилой Гурченко, которая стремилась удержать молодость всеми возможными способами. Но не это было в ней главным. Фильм "Джуди" снят по сценарию Тома Эджа, написанному на основе пьесы "Конец радуги" Питера Куилтера. Джуди Гарленд в нем не только молодая и красивая - какой ее многие помнят по роли Дороти в фильме "Волшебник страны Оз". "Джуди" и начинается с этих кадров - когда талантливая и красивая маленькая девочка, доверяющая взрослым, стоит в декорации всей своей жизни. Ее путь обставлен розами с двух сторон, и она думает, что так будет всегда.

Роз в ее жизни было много. Но фильм показывает Джуди в тот момент, когда, казалось бы, остались одни шипы. Последние концерты Гарленд, приуроченные к 30-летию кинофильма, сделавшего ее знаменитой. В них она предстает как взъерошенный воробушек, ее можно назвать Эдит Пиаф Голливуда. Ее здоровье подорвано антидепрессантами и нар­котиками. Ее звездная дочь Лайза Миннелли пытается ей помочь, четвертый муж придает ей силы жить, но все бесполезно. Но публика любит Джуди за сделанное ею ранее, за искренность, за боль, которую она испытывает.

"Джокер" Тодда Филлипса

В прокате с 3 октября

В городе - клоуны. В фильме, при просмотре которого ни разу не хочется не то что смеяться - даже улыбнуться. В книге Гюго "Человек, который смеется" Гуинплена искалечили злые люди. Физически. Героя Хоакина Феникса (многие прочат ему за эту роль "Оскара", что называется, по умолчанию, мол, даже не обсуждается) в детстве искалечили духовно. В результате редкая болезнь, которая проявляется в непроизвольном хохоте в самое неподходящее время.

Смех его незабываем. Улыбка страшна. Образ... Казалось бы, ничего нового - пупсики и клоуны, они - самые страшные, потому что должны быть, по идее, самыми милыми. Смех... Он убийственный. Люди любят лесть, щерятся в ответ на ненависть, большинство ненавидит правду. Но смех. Его не прощают. Хочешь смеяться - будь готов быть избитым. Хочешь позволить себе шутить - быть клоуном дорогого стоит. Маска? Носите на здоровье! Но чем серьезнее - тем лучше и безопаснее.

Так что вполне серьезные рекомендации. В первую очередь советуем посмотреть это кино Ивану Урганту. Во вторую - Comedy Club в полном составе. В третью - кавээнщикам всех времен и народов. Всем, кто собирается делать кино и писать книги про убийц и маньяков. Всем, кто работает на телевидении. Не ночью - уснуть после просмотра будет нелегко.

Что показано в фильме? Мир уцелел, потому что смеялся? Все наоборот - мир разрушился оттого, что это делал. Жил человек Артур Флэк, работал клоуном, хотел быть добрым, ухаживал за мамой, выступал в больницах. Но был психически нездоров. На беду в городе Готэме сократили программу помощи таким, как он. А еще жители города не ценили его доброту. И когда перед Артуром открылись тайны, связанные с его прошлым, ему ничего не оставалось, как превратиться в кровавого Джокера, стать из незаметного и серого цветным и страшным. И заставить всех говорить и думать о себе. Для роли Джокера Хоакин Феникс похудел на 24 килограмма и ел чуть больше одного яблока в день. Для съемок фильма было задействовано 4000 статистов. Появление Артура в качестве Клоуна и некоторые его движения отсылают к "Маленькому Бродяге" Чарли Чаплина.

Тем временем

"Малефисента: Владычица тьмы" Йоакима Роннинга

С 17 октября

Фильм выходит в нашей стране на день ранее, чем в США. Это - вторая часть фильма про необычную сказочную чародейку. Первая вышла в 2014 году. С тех пор Анджелина Джоли - исполнительница главной роли - отвлекалась на семейные проблемы, и весь мир следил за этой "сказкой" не менее увлеченно, чем за фильмом. Но вот спустя пять лет выходит часть вторая. А актриса Мишель Пфайффер, которая исполнила в новом фильме-приключении роль королевы Ингрит и приехавшая в Москву представлять картину, заявила СМИ, что не исключает, что будет и третья часть. Первый фильм рассказывает о том, как Малефисента отстояла свое волшебное лесное царство от притязаний алчного короля людей и подружилась с юной принцессой Авророй. Во второй части Малефисенте вновь предстоит встреча с людьми - существами опасными, но забавными. В фильме снова будет много волшебных существ. И нужно сказать: Мишель Пфайффер опровергла слухи о том, что отношения между ней и Джоли на съемочной площадке были, мягко говоря, непростыми. "Для меня было огромным удовольствием играть королеву-злодейку. Она знает, чего можно ожидать от Малефисенты, знает, что та может ее уничтожить. И еще она знает, что у нее, в отличие от фей, нет магических сил. А значит, ее главное оружие - хитрость, она должна умело манипулировать окружающими. Как любые реальные злодеи, она считает, что делает что-то правильное и справедливое, помогает своему народу. Правда, не задумываясь, готова уничтожить чужой…" - рассказала о своей роли Мишель Пфайффер во время визита в Москву.