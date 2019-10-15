В России впервые назначен штраф за публикацию фейковых новостей

В России мировой судья впервые назначила административный штраф за размещение фейковых новостей в интернете. Наказание за злоупотребление свободой массовой информации вынесено изданию "Издательский дом "Момент истины" и его главному редактору Евгению Гнеушеву.

Как сообщает ТАСС, судья Юлия Андреева постановила признать организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначить административный штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, суд назначил административный штраф в 60 тысяч рублей главному редактору издания Гнеушеву. Решение может быть обжаловано в районном суде в течение 10 дней.

Предметом судебного разбирательства стали несколько видеороликов на YouTube и гиперссылки на них на сайте издания, которые были выявлены Роскомнадзором в августе этого года. Генеральная прокуратура РФ внесла требования ограничить доступ к сайтам, где видеоролики были размещены.

По словам представителя Роскомнадзора, который выступил в ходе судебного заседания, административный материал был составлен в отношении юридического и должностного лиц в сентябре. Он отметил, что представитель юридического лица с правонарушением согласился.