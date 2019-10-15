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15.10.2019 19:30
Рубрика: Происшествия

Фейк наказали рублем

В России впервые за публикацию недостоверной новости назначили штраф
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
В России впервые назначили административный штраф за размещение в интернете фейковой новости. Под "административку" попали издательский дом "Момент истины" и его главный редактор Евгений Гнеушев.

Дело о "фейк ньюс" было рассмотрено в судебном участке мирового судьи № 157 Хорошевского района. Судья Юлия Андреева постановила признать организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначить административный штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, суд назначил административный штраф в 60 тысяч рублей главному редактору издания Евгению Гнеушеву.

Предметом разбирательства стали несколько видеороликов, размещенных на YouTube

Предметом судебного разбирательства стали несколько видеороликов, размещенных изданием на видеохостинге YouTube, на сайте издания на них были установлены гиперссылки. Один из видеороликов носил провокационное название якобы о том, что в России готовится майдан. Фейковые новости обнаружил Роскомнадзор в августе этого года. Генеральная прокуратура РФ внесла требования ограничить доступ к сайтам, где видеоролики были размещены.

Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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В суде выступил представитель Роскомнадзора, который рассказал, что административный материал был составлен в отношении издания и его главреда в сентябре. По его словам, представитель юридического лица с правонарушением согласился.

Однако ни Евгений Гнеушев, ни представитель издательского дома в суд не явились, несмотря на полученное извещение.

Как сообщает ТАСС, решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в районном суде в течение 10 дней. Закон о так называемых фейковых новостях был подписан в марте президентом России. Он предусматривает блокировку искажающих факты материалов. Закон предусматривает выплату штрафа за распространение таких новостей.

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