В Счетной палате указали на сложную процедуру регистрации лекарств

Счетная палата (СП) указала, что процедура регистрации лекарств в России слишком дорогая, потому в 2018 году не выполнены показатели госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности". К таким выводам контрольное ведомство пришло по результатам анализа госпрограммы.

Заключение СП опубликовано на сайте ведомства.

По госпрограмме, российские компании должны были выпустить в 2018 году отечественных лекарств и медицинских изделий на 149 миллиардов рублей. Фактически выпустили на 72 миллиарда рублей. Причина в том, что разработанные в рамках госпрограммы препараты находились в стадии регистрации и не были выведены на рынок, поясняют в СП.

"Недостижение запланированного значения показателя "Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий" связано с длительностью процедуры государственной регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, разработанных в рамках действующих программных документов", - говорится в заключении. К тому же зарубежные производители лучше продвигают свои лекарства, указали в контрольном ведомстве.