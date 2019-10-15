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15.10.2019 10:05
Рубрика: Экономика

В Счетной палате указали на сложную процедуру регистрации лекарств

Текст: Евгений Гайва
Счетная палата (СП) указала, что процедура регистрации лекарств в России слишком дорогая, потому в 2018 году не выполнены показатели госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности". К таким выводам контрольное ведомство пришло по результатам анализа госпрограммы.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Заключение СП опубликовано на сайте ведомства.

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По госпрограмме, российские компании должны были выпустить в 2018 году отечественных лекарств и медицинских изделий на 149 миллиардов рублей. Фактически выпустили на 72 миллиарда рублей. Причина в том, что разработанные в рамках госпрограммы препараты находились в стадии регистрации и не были выведены на рынок, поясняют в СП.

"Недостижение запланированного значения показателя "Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий" связано с длительностью процедуры государственной регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, разработанных в рамках действующих программных документов", - говорится в заключении. К тому же зарубежные производители лучше продвигают свои лекарства, указали в контрольном ведомстве.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Госфонды и контрольные органы Счетная палата
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