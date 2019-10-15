В Совфеде предложили запретить размещение ядерного оружия за рубежом

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и Андрей Климов предложил продлить международные договоры об ограничении ядерных вооружений и запретить размещение ядерного оружия на территории других стран.

"Почему бы нам не договориться о том, что страны, имеющие ядерное оружие, были не вправе держать его за пределами своей суверенной территории", - сказал он во вторник в рамках форума "Белградский стратегический диалог", его слова приводит ТАСС.

По мнению Климова, нынешний порядок позволяет, например, США держат свои боеголовки в Западной Европе и бояться встречного удара, "потому что они далеко, они за океаном".

Сенатор напомнил, что в современном мире в случае ядерного конфликта время принятия решений сократилось до 10-20 минут, которых не хватит для принятия политического решения. "Решение будет принимать искусственный интеллект", - сказал он, призвав избежать такого развития ситуации.