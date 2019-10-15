В Совфеде прокомментировали требования Киева о "роспуске" ЛНР и ДНР

Заявление Дарьи Олифер, пресс-секретаря представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы, о том, что Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР вызвало недоумение у российских сенаторов.

"Крайне странное заявление", - сказал RT член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. Он назвал подобное требование "грубейшим нарушением" Минских соглашений, а также признаком нестабильности и непоследовательности украинских властей. Сенатор предложил дождаться комментариев "официальных руководителей Киева".

Если же Дарья Олифер, "озвучила официальную позицию Киева, на процессе мирного урегулирования в Донбассе можно ставить точку", полагает член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Выдвижение украинской стороной в качестве обязательного предварительного условия выполнения ею Минских соглашений роспуск ДНР и ЛНР неизбежно приведет к срыву этих соглашений. А это значит, что война, в которой практически каждый день гибнут люди, будет продолжаться", - полагает сенатор. "Хотелось бы услышать разъяснения Киева", - заключил он.