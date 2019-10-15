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15.10.2019 18:40
Рубрика: В мире

Смертельная пуля

В Техасе полицейскому что-то показалось - и этого было достаточно для выстрела
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Офицеру полиции города Форт-Уорт, штат Техас, Аарону Дину, застрелившему афроамериканку Ататьяну Джефферсон в ее собственном доме, предъявлено обвинение в убийстве. Эта история вызвала серьезный резонанс в США, пополнив копилку сюжетов с применением огнестрельного оружия в Америке как гражданскими, так и лицами "при исполнении".

Абсурдность и одновременно трагичность ситуации заключается в том, что, как выяснилось, полицию вызвал сосед погибшей, причем сделал он это из лучших побуждений. Поздним вечером мужчина обратил внимание на то, что входная дверь в дом Джефферсонов была открыта, и это его насторожило. В сеть попала аудиозапись его разговора с оператором службы 911, где четко слышно, что он сообщает о том, что "обе машины (принадлежавшие семье Джефферсон, - прим. "РГ") находятся на парковке у дома". То есть правоохранители уже на тот момент обладали сведениями о том, что хозяева, вероятно, могут находиться внутри.

Фото: twitter.com/ nicolekidgrinch
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Прибывший по вызову офицер полиции Дин имел на груди своего бронежилета видеофиксатор, кадры с которого впоследствии облетели все новостные каналы. На них видно, как он подходит к дому с пистолетом в одной руке и фонариком в другой. Приоткрыв заднюю дверь, он приближается к окну спальни Ататьяны (свет внутри комнаты был выключен) и замечает какое-то движение внутри. После чего, не сообщив, что он является полицейским, и не представившись, выкрикивает: "Подними руки вверх, покажи свои руки!" - и стреляет через стекло. Требование и выстрел прозвучали фактически одновременно. Ататьяна в этот момент находилась в комнате со своим племянником, с которым они в темноте играли в компьютерную приставку.

Полицейский Дин имел видеофиксатор, кадры с которого впоследствии облетели все новостные каналы

Случившееся стало достоянием общественности очень быстро и спровоцировало волну протестов как в самом Форт-Уорте, так и в других городах Техаса. Мэр города Бетси Прайс назвала случившееся ужасной трагедией, а действия офицера "абсолютно неоправданными". Через двое суток после инцидента Аарон Дин, отслуживший на тот момент полтора года в полиции, под давлением написал рапорт об отставке, который был тут же удовлетворен. После чего его доставили в участок и предъявили обвинение. Однако уже через четыре часа суд отпустил его на свободу под залог 200 тысяч долларов. Сам Дин никак не комментирует произошедшее.

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