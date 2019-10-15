Офицеру полиции города Форт-Уорт, штат Техас, Аарону Дину, застрелившему афроамериканку Ататьяну Джефферсон в ее собственном доме, предъявлено обвинение в убийстве. Эта история вызвала серьезный резонанс в США, пополнив копилку сюжетов с применением огнестрельного оружия в Америке как гражданскими, так и лицами "при исполнении".

Абсурдность и одновременно трагичность ситуации заключается в том, что, как выяснилось, полицию вызвал сосед погибшей, причем сделал он это из лучших побуждений. Поздним вечером мужчина обратил внимание на то, что входная дверь в дом Джефферсонов была открыта, и это его насторожило. В сеть попала аудиозапись его разговора с оператором службы 911, где четко слышно, что он сообщает о том, что "обе машины (принадлежавшие семье Джефферсон, - прим. "РГ") находятся на парковке у дома". То есть правоохранители уже на тот момент обладали сведениями о том, что хозяева, вероятно, могут находиться внутри.

Прибывший по вызову офицер полиции Дин имел на груди своего бронежилета видеофиксатор, кадры с которого впоследствии облетели все новостные каналы. На них видно, как он подходит к дому с пистолетом в одной руке и фонариком в другой. Приоткрыв заднюю дверь, он приближается к окну спальни Ататьяны (свет внутри комнаты был выключен) и замечает какое-то движение внутри. После чего, не сообщив, что он является полицейским, и не представившись, выкрикивает: "Подними руки вверх, покажи свои руки!" - и стреляет через стекло. Требование и выстрел прозвучали фактически одновременно. Ататьяна в этот момент находилась в комнате со своим племянником, с которым они в темноте играли в компьютерную приставку.

Полицейский Дин имел видеофиксатор, кадры с которого впоследствии облетели все новостные каналы

Случившееся стало достоянием общественности очень быстро и спровоцировало волну протестов как в самом Форт-Уорте, так и в других городах Техаса. Мэр города Бетси Прайс назвала случившееся ужасной трагедией, а действия офицера "абсолютно неоправданными". Через двое суток после инцидента Аарон Дин, отслуживший на тот момент полтора года в полиции, под давлением написал рапорт об отставке, который был тут же удовлетворен. После чего его доставили в участок и предъявили обвинение. Однако уже через четыре часа суд отпустил его на свободу под залог 200 тысяч долларов. Сам Дин никак не комментирует произошедшее.

MY BLOOD IS BOILING.



The Fort Worth Police shot and killed 28 year old Atatiana Jefferson in her own home.



They shot her through her bedroom window. She broke no laws and did nothing wrong! Police were called to investigate an open door.



We are demanding justice RIGHT NOW. pic.twitter.com/FvrspEXdeZ — Shaun King (@shaunking) 13 октября 2019 г.