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15.10.2019 20:39
Рубрика: Культура

Идем на Поленова

Три знаменитые картины, которые можно увидеть в Третьяковке
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Неделя № 233(7991)
В Третьяковской галерее 17 октября открывается одна из главных выставок осени - на Крымском Валу покажут Василия Поленова. Новатор пейзажной живописи, выдающийся педагог, театральный художник, архитектор, композитор - музейщики обещают представить художника во всей красе (более 150 работ!) и не скрывают: ждут ажиотажа. Так что билетами советуем запастись заранее.
"Московский дворик", 1878. Фото: Василий Поленов/ wikipedia.org "Московский дворик", 1878. Фото: Василий Поленов/ wikipedia.org
"Московский дворик", 1878. Фото: Василий Поленов/ wikipedia.org
Комментарий

На фоне Репина

Зельфира Трегулова, гендиректор Государственной Третьяковской галереи:

- Я думаю, что выставка Василия Поленова относится к числу тех выставок, которые обречены на успех. Мы можем понимать это уже по одному простому факту - почти все предварительные экскурсии на Поленова у нас выкуплены. Экспозиция, как и в случае с Репиным, приурочена к 175-летию со дня рождения, но эта дата важна еще и потому, что эти 25 лет между такими юбилеями - 100, 125, 150, 175 лет - тот период, который позволяет сформировать отличный от прежнего взгляд на художника.

Василий Поленов. Фото: wikipedia.org

На фоне Репина делать выставку Поленова сложнее вдвойне. Они вместе учились в Академии художеств, в одном году ее заканчивали, вместе писали работу на большую золотую медаль на одну и ту же тему "Воскрешение дочери Иаира" (мы покажем эту работу Василия Поленова), вместе были отправлены в Париж в миссионерскую поездку.

И при этом эти две выставки дают нам возможность показать, какими разными художниками они были, насколько разными были их подходы, в том числе и к евангельской теме. Для Поленова отразить в своих полотнах жизненный путь Христа и поднять через это проблемы этические, нравственные - важнейшая задача.

Мы страшно благодарны Русскому музею, что после долгих сомнений они все-таки согласились предоставить нам картину "Христос и грешница" - без нее этой выставке очень многого не хватало бы.

Поленов, в отличие от Репина, невероятно страстного и мощного, художник очень гармоничный. И это нас тоже привлекло, ведь в сегодняшнем мире как раз гармонии не хватает.

Что смотреть

"Московский дворик", 1878

Фото: Сергей Михеев

Эту работу можно назвать самой популярной из всего наследия художника: "Московский дворик" хорошо знаком не только ценителям живописи, но даже школьникам - он до сих пор встречается в учебниках по русскому языку с заданием написать по картине сочинение. Впрочем, передвижники, как и сам Василий Дмитриевич, ее не слишком-то ценили: помимо того, что это гимн отдохновению от суеты, в котором нет никакого поучения или призыва, написана она была "на скорую руку". "Я ходил искать квартиру. Увидал записку, зашел посмотреть, и прямо из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его", - рассказывал в одном из писем Поленов. В итоге этот пейзаж стал сенсацией выставки Товарищества художников-передвижников, гордостью коллекции Павла Третьякова и визитной карточкой самого мастера. Тех, кто, глядя на него, вздохнет со словами "эх, ничего от былой Москвы не осталось", спешим утешить: изображенный на картине храм - Спаса Преображения на Песках - стоит на своем месте до сих пор.

"Христос и грешница", 1844-1927

Фото: Василий Поленов/ wikipedia.org

В Третьяковской галерее 17 октября открывается одна из главных выставок осени - на Крымском Валу покажут Василия Поленова. Новатор пейзажной живописи, выдающийся педагог, театральный художник, архитектор, композитор - музейщики обещают представить художника во всей красе (более 150 работ!) и не скрывают: ждут ажиотажа. Так что билетами советуем запастись заранее.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Кто из вас без греха?" - первоначально именно эта евангельская фраза озаглавливала полотно, но по настоянию цензуры название было изменено на "Христос и грешница".

Сам Василий Поленов с сожалением писал: "Оно и не мое, и не соответствует евангельскому рассказу". Над этой картиной художник работал почти 20 лет, еще бы - подойти к ней хотел с точностью до мельчайших деталей. Для этого в 1881-1882 годах он совершает большое путешествие по Египту, Сирии, Палестине, Греции, где исследует земной путь Христа и знакомится с реалиями восточной жизни. Он так увлекся этой подлинностью, что показал, скорее, реальную нежели библейскую Палестину: сначала в глаза бросаются солнце, оливы и тополя, великолепный храм царя Соломона, и только потом мы спускаемся ниже и видим Спасителя. Поленовский Христос выражает мироощущение живописца, в основе которого - стремление к красоте и гармонии. Картина, не соответствовавшая канонам ни академической, ни религиозной живописи, вызвала горячие споры современников, однако ее для своей коллекции приобрел Александр III.

"Золотая осень", 1893

Фото: Василий Поленов/ wikipedia.org

"Мечтаю о домике на берегу Оки, об том, как мы его устроим, как мы там заживем (…) Чудесные мечты, может быть, и сбудутся", - писал в 1887 году художник. Мечты сбылись: "Золотая осень" была написана Василием Поленовым в усадьбе "Борок", расположенной на Оке, которая теперь носит имя художника - Поленово. Трехэтажный белый домик, созданный по чертежам самого живописца (и купленный, кстати, на деньги от продажи полотна "Христос и грешница"), стоит на высоком холме уже более сотни лет, это одна из немногих усадеб в России, которым удалось пережить ХХ век. Во многом потому, что по сегодняшний день руководят ею потомки художника. Которые, к слову, продолжают заложенные им традиции: до сих пор здесь устраивают Рождественскую елку для детей из окрестных деревень с обязательным самодеятельным спектаклем. Но это не все "детские" проекты художника: он не только собирал ребят на праздник, но открыл несколько школ, создал "волшебную" диораму - кругосветное путешествие в картинках. Точную копию световой постановки для выставки предоставил Музей-заповедник Поленова, ее смогут увидеть все желающие.

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Расписание

Выставка "Василий Поленов" будет работать с 17 октября 2019 года по 16 февраля 2020 года в пространстве Третьяковки на Крымском Валу. Посещение экспозиции предусмотрено по сеансам: удобнее всего купить электронный билет заранее на определенные дату и время.

Во вторник, среду и воскресенье выставка открыта с 10.00 до 18.00 (вход до 17.00), в четверг, пятницу и субботу - с 10.00 до 21.00 (вход до 20.00).

Понедельник - выходной.

Стоимость взрослого билета 600 рублей, льготные категории (в зависимости от конкретной льготы) - 300, 150 рублей и бесплатно.

Узнать о выставке подробнее, также купить билет можно на сайте галереи.

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