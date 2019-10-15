В УЕФА завели дисциплинарное дело против сборной Турции

Воинское приветствие игроков сборной Турции в матчах против Албании и Франции послужили поводом для дисциплинарного расследования со стороны УЕФА.

В двух последних матчах футболист сборной Турции праздновали голы, приложив руки к виску, что категорически не понравилось представителям федераций Албании и Франции, которые публично осудили турецких футболистов, которые, по их мнению, подобным образом поддерживают военную агрессию Турции в Сирии.

Со стороны французов даже поступили призывы лишить Турцию финала Лиги чемпионов. И в УЕФА также озаботились данной проблемой. Как говорится в сообщении УЕФА, которое приводит ТАСС, назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам, который изучит всю информацию в "связи с возможным провокационным поведением игроков национальной сборной Турции в матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против сборной Албании 11 октября и команды Франции 14 октября".

Если турецкая сторона будет признана виновной, то ей может грозить серьезное наказание.