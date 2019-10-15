В Замбии слоненок справился со львами

Необычайную силу воли и бесстрашие продемонстрировал слоненок, отставший по каким-то причинам от стада. Он смог отбиться от четырнадцати львов, которые окружили животное во время охоты. Нападение запечатлел на видео один из туристов в сафари-парке Чинзомбо в Замбии, пишет портал журнала Focus.

Львы с присущей им наблюдательностью обнаружили одиноко бредущего слона и напали на него. Он показался зверям легкой добычей. Одна из львиц стала кусать слоненка за ноги, другая - забралась на спину и уже готовилась нанести смертельный укус за загривок. Однако слоненок не собирался так легко сдаваться агрессорам. Он стал вертеться вокруг своей оси и отбиваться ногами. А затем пустился бегом через брод по реке.

Это усложнило задачу львов, которые прекратили преследование "толстокожего". Но молодая львица не сдавалась и последовала за слоном. В свою очередь, осмелевший великан нападал на нее и заставил отступиться. После этого спасшийся от верной гибели житель лесов отправился на поиски сородичей.