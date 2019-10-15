Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби

Из саудовской столицы Эр-Рияда президент России отправился с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби Владимир Путин заявил, что Москва готова содействовать сотрудничеству в космической сфере и работать над дальнейшим облегчением визового режима.

У трапа российского лидера встретил наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян. Сейчас он фактически глава государства в связи с серьезными проблемами со здоровьем у президента ОАЭ. Такой прием - высшая честь.

Переговоры прошли в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью кириллицей "ДПС" - тоже знак особого внимания.

Затем лимузин "Аурус" встретил кавалерийский эскорт с флагами, тем временем самолеты раскрасили небо в цвета российского триколора. Прозвучал 21 залп из артиллерийских орудий.

У входа во дворец Путина снова встретил наследный принц Абу-Даби, который успел добраться раньше - видимо, на вертолете, чтобы вновь оказать гостю высокие почести. В роскошном здании уже собрались сотни эмиратцев в красочных одеждах, с российскими флагами, в том числе и дети, чтобы приветствовать гостя.

Путин и Аль Нахайян побеседовали с эмиратскими космонавтами. Российский лидер назвал наследного принца большим другом России, а тот заявил, что отправка космонавта из его страны на МКС стала историческим достижением и "реализацией давней мечты основателя нашего государства".

ОАЭ лидируют среди стран Персидского залива по объемам торговли с Россией

Космонавты заявили, что если бы не поддержка российского президента, этого бы не случилось. "Если бы не наша дружба, этого бы не произошло", - пояснил Путин, говоря и про Аль Нахайяна.

"Даже за то короткое время, которое было связано с передвижением из аэропорта сюда, в официальную резиденцию, из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна и как внешне она выглядит все лучше и лучше", - похвалил российский лидер.

Он также отметил успешное развитие двусторонних отношений, а также плотную координацию по глобальным и региональным вопросам, по Сирии, Ливии, Йемену, ситуации в Персидском заливе. Налажено взаимодействие по линии МИД, советов безопасности, спецслужб и министерств обороны.

ОАЭ лидируют среди стран Персидского залива по объемам торговли с Россией. В 2018 году товарооборот увеличился на 3,6 процента и составил почти 1,7 млрд долларов. Путин поблагодарил Аль Нахайяна за личную поддержку партнерства РФПИ и фонда "Мубадала", которые совместно инвестируют в российскую экономику. "Эти инвестиции составили уже 2,3 млрд долларов. Но и ваши российские партнеры вас не подводят: доходность от этих инвестиций существенно превышает аналогичные показатели на рынках других стран", - сравнил он.

Россия и ОАЭ продолжают координацию усилий и политики на мировых рынках углеводородов - в том числе благодаря соглашению "ОПЕК плюс", продолжил Владимир Путин. Идет работа в области автопрома. На новый уровень вышло сотрудничество по освоению космоса - состоялся успешный полет эмиратского космонавта на МКС. "Готовы и далее оказывать ОАЭ необходимое содействие в космической отрасли, включая такие направления, как спутниковая навигация и запуски аппаратов на космическую орбиту", - заверил президент РФ.

ОАЭ - популярное направление для российских туристов. В прошлом году рост турпотока составил 23 процента и наши туристы потратили свыше 1,3 млрд долларов. "Сопоставимо с объемом нашего товарооборота", - сравнил Путин и подчеркнул пользу, которую принесла взаимная отмена визовых требований, пообещав и дальше "двигаться по этому направлению".

Президент России пожелал здоровья главе ОАЭ. В свою очередь Аль Нахайян передал от него теплые братские приветствия. "Для ОАЭ ваш визит - честь, это исторический визит", - сказал наследный принц Абу-Даби, а "братские, дружеские, стратегические отношения с Россией - приоритет".

В ходе визита были подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики и в области использования атомной энергии в мирных целях. А также ряд соглашений в сфере нефти и газа, соглашение о сотрудничестве между РФПИ и фондом "Мубадала" по реализации нацпроектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта.