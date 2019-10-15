Владимир Рянзин стал чемпионом Всемирных пляжных игр

На первых в истории Всемирных пляжных играх в Дохе сборная России завоевала первую золотую медаль. Награду высшей пробы в копилку национальной команды принес Владимир Рянзин в дисциплине прыжки с трамплина на лыжах в воду.

Показав в своей лучшей попытке результат 59,9 метра, он на 0,7 метра опередил Степана Шпака из Беларуси, взявшего "серебро". На третьем месте в итоговой классификации расположился представитель Чили Эмиль Риттер (59,1 метра).

После завершения соревнований самый опытный в нашей делегации на Всемирных пляжных играх, 44-летний Рянзин поделился своими эмоциями с пресс-службой Олимпийского комитета России:

- Очень круто, что в честь моего успеха прозвучал Гимн России. Я его не слышал с 2016 года. К тому же на этих соревнованиях мы выступали одной большой командой, на нас олимпийская форма. Для моего вида спорта это случилось впервые. Поэтому ощущения от победы сейчас, наверное, самые сильные.

Как оцениваете свои прыжки?

Владимир Рянзин: Всегда хочется большего. Мой личный рекорд - 68,5, рекорд мира - 77 метров. Толчок, в принципе, мне удался, и катер тянул хорошо. Но это море, здесь качает. Для нас идеальные условия - озеро без какой-либо волны и ветра. На канале в Дохе идет накат именно от моря. Для катера это плохо, потому что он не дает нужного ускорения. Ну а лыжник из-за качки может неудачно попасть в трамплин. Скажем, почему у меня второй прыжок получился таким приличным? Я хорошо попал в трамплин, и меня высоко подняло.

Кроме того, чемпион признался, что у него есть заветная мечта, чтобы после победы в Дохе в России изменили отношение к водным лыжам. "Не буду скрывать, у нашего вида спорта сейчас катастрофическое положение. Мой возраст недвусмысленно намекает на то, что молодых и сильных спортсменов нет. Нужна поддержка государства, без нее мы не выживем", - отметил Рянзин.