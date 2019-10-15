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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Укол провизора

Во Франции прививки от гриппа можно сделать в аптеке
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(7990)
Французские аптеки расширяют сферу деятельности: теперь они будут не только продавать лекарства, но еще делать прививки от гриппа. Об этом сообщает газета Le Point.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инициатива не новая - в течение двух лет ее тестировали. Эксперимент оказался успешным: если до его начала в той же Новой Аквитании количество сделанных прививок составляло 60 тысяч, то с подключением к процессу аптек это число выросло до 180 тысяч. В Жиронде удалось поднять показатели с 20 тысяч до 60 тысяч прививок.

Более 100 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа у метро и МЦК

Аптечная кампания против гриппа продлится до 31 января 2020 года. Принять в ней участие может любая аптека, где есть специальные изолированные помещения, а также сотрудники, которые прошли соответствующее обучение. Как объяснил Винсент Энуф, заместитель директора Национального справочного центра по гриппу в Институте Пастера, теперь каждый француз начиная с шести месяцев может сделать прививку в аптеке. Но, конечно же, нужно не забывать про медицинские противопоказания.

Идея подключить к вакцинации населения аптеки не является исключительно французским изобретением. Так, например, в Австралии вот уже несколько лет специально обученные фармацевты делают прививки от гриппа, а также от дифтерии, столбняка и коклюша.

А как у нас?

В Москве укол можно поставить в детских и взрослых поликлиниках, а еще в мобильных пунктах - по пути на работу или учебу. Привиться можно и на станциях метро и МЦК, в парковых павильонах и флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Всего открыто 65 передвижных пунктов, где можно пройти процедуру. Для этого достаточно иметь при себе паспорт.

Подготовила Ангелина Зеленькова

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