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15.10.2019 12:45
Рубрика: Власть

Володин назвал условие для восстановления авиасообщения с Грузией

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил ряд актуальных международных вопросов с президентом Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье. В частности, на встрече в Москве была затронута тема восстановления авиасообщения с Грузией.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Швейцарский парламентарий, подняв эту тему, отметил, что российское решение отменить прямые авиарейсы с Грузией наносит вред экономике республики. По его словам, имеются также "побочные эффекты от этого ограничения".
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Сначала президент республики должна принести извинения России и российскому народу, заявил Володин.

- Позиция депутатов Госдумы, представителей народа РФ заключается в том, чтобы в этих вопросах все-таки была не только ясность, но и справедливость была восстановлена, - подчеркнул он.

Глава нижней палаты объяснил необходимость извинений тем, что именно "руководство Грузии было ответственно за проведение и Межпарламентской ассамблеи православия и за всю ту ситуацию, которую произошла в дальнейшем".

Володин также напомнил, что президент РФ дал шанс грузинским властям, не пойдя на введение более жестких мер, ведь депутаты настаивали на запрете импорта в РФ грузинского вина. А также на том, что необходимо запрещать перечисление денежных средств в республику.

- Дал шанс Грузии, грузинскому народу, чтобы они ситуацию поправили. Единственное, что осталось - это запрет на перелеты, - обратил внимание Володин, говоря о решении Владимира Путина.

Таким образом, "это тот минимум, который в этой череде решений менее болезненный".

Фото: Пресс-служба СФ
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Спикер Госдумы порекомендовал грузинским политикам более активно ввести диалог с Россией, дезавуировать прежние заявления и сделать все для того, чтобы отношения восстановились и перешли в прежнее русло.

В ходе встречи также обсуждалась тема ситуации на Украине, и собеседники согласились по поводу оценки правления предыдущего президента Петра Порошенко. Его политика создала большие проблемы для европейских стран и привела к росту недоверия в их отношениях с Россией, заявил Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты также отметил позитивные изменения в украинском урегулировании после смены власти в Киеве.

Жан-Рене Фурнье согласился с оценкой председателя Госдумы, назвал политику Порошенко "деструктивной". По мнению главы верхней палаты швейцарского парламента, приход к власти нового украинского президента Владимира Зеленского "дает новый шанс для движения вперед" в урегулировании кризиса на востоке страны.

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