Вышел русский трейлер "Доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим

На YouTube-канале Universal Pictures Russia представлен дублированный трейлер приключенческой комедии "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Где масса живности, красивые пейзажи, живность в интерьере красивых пейзажей и актер Роберт Дауни-младший в титульной роли.

Лента в очередной раз возвращает на экраны героя серии детских книг (всего тринадцать плюс спин-оффы) английского автора Хью Лофтинга.

Дулиттл - доктор-ветеринар, отважный и энергичный Айболит (герой Чуковского - его русская адаптация), умеющий разговаривать решительно со всеми сущностями - от жирафов и птичек малых до моллюсков.

Семь лет назад доктор Дулиттл, живущий в викторианской Англии, потерял жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами поместья. Экзотические животные из его коллекции - единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору приходится покинуть убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову - в поисках лекарства. Там он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку. Это синопсис.

Помимо Дауни в картине поучаствовали Рами Малек, озвучивший гориллу Чи-Чи, Октавия Спенсер (утка Даб-Даб), Эмма Томпсон (попугаиха Полинезия), Рэйф Файнс (тигр Барри), Селена Гомес (жирафа Бэтси), Том Холланд (пес Джип), Марион Котийяр (лиса Туту), Кумэйл Нанджиани (страус Плимптон), Джин Сина (полярный медведь Йоши), Антонио Бандерас, Майкл Шин и Гарри Коллетт.

Режиссер - лауреат "Оскара" Стивен Гейан ("Сириана", сценарист "Траффика").

Российская премьера - 20 февраля.

Оригинальный трейлер:

Ранее добрый доктор побывал на экранах не единожды, начиная с 1928 года. Одна только киносерия, начатая "Доктором Дулиттлом" 1998 года с Эдди Мерфи, выдержала пять частей. По большей части - весьма бесславных.