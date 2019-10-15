Вышли новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Это просто монстры

Компания Google официально анонсировала два новых смартфона - Pixel 4 и Pixel 4 XL. Они отличаются друг от друга только размерами экранов и их разрешением: в Pixel 4 стоит 5,7-дюймовая матрица FullHD, в Pixel 4 XL - дисплей 6,3 дюйма QHD+. Оба поддерживают частоту обновления 90 Гц, что положительно влияет на плавность картинки.

Смартфон Google Pixel 4. Фото: Google

"Челку" создатели смартфона решили не использовать - все камеры и сенсоры расположены над экраном, который не содержит никаких вырезов.

Оба новых Pixel получили двойную основную камеру, скомпонованную в квадратный модуль - как у новых iPhone 11 Pro и Pro Max. Первый модуль - 12-мегапиксельный основной, второй - 16-мегапиксельный телезум. Широкоугольного модуля, к сожалению, нет, а жаль - это позволило бы более успешно конкурировать с iPhone.

Камеру в Google решили прокачать основательно. Во-первых, был расширен динамический диапазон, а во-вторых, улучшен ночной режим. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.

Аппараты получили систему разблокировку по лицу - от стандартного дактилоскопического сканера было решено отказаться. Разработчики утверждают, что она работает необычайно быстро - смартфон начинает "узнавать" владельца, едва тот вынет девайс из кармана.

В качестве процессоров используются чипы Snapdragon 855, работающие в паре с 6 гигабайтами оперативной и 64/128 гигабайтами постоянной памяти. Предусмотрен чип NFC для бесконтактных платежей, а вот от разъема для наушников в Google решили отказаться.

Смартфоны также обзавелись поддержкой жестов - например, для переключения музыки достаточно провести рукой над экраном.

Управление Google Pixel 4 жестами. Фото: Google

Pixel 4 оснащается аккумулятором емкостью 2800 мАч, Pixel 4 XL - 3700 мАч. Это сравнительно немного по сравнению с китайскими и корейскими конкурентами, у которых объем батарей может доходить до 5000 мАч (например, Samsung Galaxy M30s). Поддерживается быстрая зарядка на мощности 18 Вт, зарядное устройство будет в комплекте - как и кабель USB-C.

Оба новых смартфона от Google работают на базе Android 10 - как, впрочем, и все модели семейства Pixel, начиная с первых. В целом у компании вышли необычайно достойные флагманы - мощные девайсы, работающие на чистом Android, оснащенные прекрасными камерами и экранами, с гарантированными обновлениями прошивки в течение трех лет.

В России новинки официально продаваться не будут. В США цены на Pixel 4 стартуют от 799 долларов (51400 рублей), на Pixel 4 XL - от 899 долларов (57800 рублей). Смартфоны будут доступы в корпусах трех цветов - черном, белом и оранжевом.