За выброшенных на дачах животных могут начать штрафовать

Штрафовать садоводческие товарищества за оставленных на дачах домашних животных могут начать в Подмосковье.

О проработке такой идеи "Российской газете" сообщили в Союзе дачников Подмосковья.

По словам первого зампреда председателя Мособлдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, на СНТ могут начать налагать штрафы за брошенных питомцев. Идея состоит в том, чтобы начать штрафовать именно юридические лица в надежде на то, что председатели товариществ и правление смогут навести порядок и обязать дачников более ответственно относиться к своим питомцам.

Правда пока это лишь предложение, которое нужно еще оформить в виде закона. Но в Союзе дачников настроены серьезно заняться проблемой брошенных собак и кошек. Ведь после каждого дачного сезона остаются десятки выброшенных животных, которых нерадивые владельцы не захотели взять с собой в город.