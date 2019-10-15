Заменит ли смартфон компьютерную клавиатуру

Эра компьютерной клавиатуры постепенно заканчивается, уступая место эпохе смартфонов. Совсем скоро на телефонах мы будем печатать так же быстро, как на компьютерах. Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на крупное исследование зарубежных ученых.

IT-специалисты из Кембриджского университета и Университета Аалто в Финляндии попросили более 37 тысяч добровольцев из 160 стран пройти проверку на скорость и точность написания текстов на смартфонах. Результаты оказались впечатляющими: если печатать двумя пальцами, то человек в среднем набирает 38 слов в минуту, а это - всего на 25 процентов меньше среднего количества слов, набранных за то же время на компьютерной клавиатуре. Одному особенно быстрому испытуемому удалось набрать аж 85 слов.

Быстрее всех печатали молодые люди, а скорость набора у испытуемых постарше, особенно тех, кто пользуется телефонами только для звонков, оказалась не такой высокой. Если подростки печатали в среднем 40 слов в минуту, то 40-50-летние участники исследования - по 26-29 слов. Объясняется это отчасти тем количеством времени, которое люди разного возраста проводят в мобильных. Однако не только это влияет на показатели скорости печати. Есть еще особые технические "приемы", которыми оснащены мобильные устройства: такие, как автокоррекция, которая увеличивает скорость набора на 9 слов в минуту, и предугадывание слов, которое, наоборот, замедляет процесс на 14 слов из-за того, что отвлекает людей, заставляя их выбирать нужное слово.

Есть еще один важный фактор - это количество пальцев, которые "участвуют" в наборе текста. Так, например, если печатать одним пальцем, то набирается всего 29 слов в минуту. По словам Анны Файт, соавтора исследования из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, если вы хотите печатать на смартфоне так же быстро, как на компьютере, то используйте оба больших пальца и не отказывайтесь от автокорректора, как бы он вас ни раздражал.