Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Индонезии. Эпицентр подземных толчков располагался в 141 километре от города Бенгкулу (остров Суматра).

Как сообщает РИА Новости, очаг сейсмособытия залегал на глубине десять километров. Данные о возможных жертвах и разрушениях не приводятся.

Индонезия в силу своего географического расположения подвержена частым землетрясениям - государство является частью Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). Здесь ежегодно фиксируется шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4.0.