В Японии впервые нашли древнее изображение женщины-шамана

Японские археологи при проведении раскопок в древнем городе Симидзукадзе на западе страны обнаружили фрагмент керамики с изображением женщины, которая, вероятно, была шаманом.

Как сообщает издание The Mainichi, находка была сделана в префектуре Нара в современном городе Таварамото. Исследователи обнаружили осколок глиняного сосуда размером 12х16,3 сантиметра. Предварительно установлено, что он относится к середине периода Яей и датируется примерно 100 годом до н.э.

Внимание исследователей привлекло изображение, которое украшало этот сосуд. Древний мастер изобразил человека, одетого в костюм птицы. Хорошо видны два глаза, нос, рот и пять пальцев на руке.

Кстати, руки этого человека раскинуты в стороны. Для древней культуры Японии это традиционно. Ранее археологи нашли 19 подобных рисунков по всей стране. Принято считать, что это изображения шаманов.

Именно это и придает уникальность новой находке. Дело в том, что впервые на подобном рисунке на груди человека обнаружены два кружка. По мнению исследователей, это говорит о том, что в данном случае шаманом была женщина. Если это действительно так, то найденный рисунок является первым в своем роде.

Археолог Кадзухиро Тацуми из Университета Досиша предполагает, что женщина-шаман молилась о богатом урожае зерна. Считалось, что именно птицы принесли зерно людям.

Раскинутые в стороны руки изображают крылья, которыми шаманы хлопали при проведении ритуала. Кстати, среди них действительно было немало женщин, о чем свидетельствуют древние письменные источники. Однако ранее их изображения на керамике не встречались.

К слову, археологический участок Симидзукадзе расположен примерно в 600 метрах к северу от памятника Карако-Каги - крупного поселения периода Яей, которео было окружено рвом. В целом на этих двух участках было обнаружено более 450 глиняных сосудов с различными изображениями.