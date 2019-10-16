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16.10.2019 03:52
Рубрика: Власть

Не нужен нам "брекзит" британский?

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Неделя № 233(7991)
31 октября Британия выйдет из Евросоюза. Если верить новостям из Брюсселя, премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон не достиг соглашения с ЕС, и 1 ноября страна пустится в свободное плавание без спасательного жилета. Отразится ли такой жесткий "брекзит" на России?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщил "РГ" источник, близкий к дипломатическим кругам, у нас с Британией не так много общих сфер, как с Евросоюзом: "Они не входят в Шенгенскую зону и зону евро, мы не торгуем с ними продовольственными товарами. Мы не получаем от представителей российского бизнеса сигналов, что выход Лондона из ЕС без соглашения может отразиться на деятельности их кампаний. Когда "брекзит" состоится, можно будет точно сказать, какими будут последствия, а пока российский бизнес больше беспокоит состояние неопределенности".

От "брекзита" прежде всего стоит ожидать падения курса британского фунта и даже евро

Источник также сообщил "РГ", что вопросы выдачи преступников регулируются Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и другими европейскими конвенциями, на которые членство в Евросоюзе никак не влияет.

Фото: AP
Что думает о будущем Британии и соглашении с Евросоюзом человек с улицы

Британские СМИ предупреждают туристов, что в случае жесткого "брекзита" могут образоваться дефицит продовольственных товаров и вырасти цены. Появление на границах пунктов досмотра приведет к тому, что на железнодорожных вокзалах, портах и особенно в аэропортах могут образоваться очереди. По авиаперевозкам будет заключено отдельное соглашение, чтобы самолеты продолжали летать из стран ЕС в Британию. А между Россией и Соединенным Королевством действует соглашение о воздушном сообщении, подписанное еще в 1957 году, и билеты на самолеты в Москву, по словам собеседников "РГ" в Лондоне, можно купить без каких-либо проблем.

По мнению британских экспертов, стоит ожидать падения курса британского фунта и даже евро: ведь отсутствие соглашения с выходящей Британией неизбежно ударит и по экономике Старого Света.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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