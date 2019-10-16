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16.10.2019 11:07
Рубрика: Культура

50 редких клинков передал коллекционер Музею Победы

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Коллекционер Евгений Бабанов отдал Музею Победы 50 раритетов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Как рассказали специалисты, это не дар, а временная передача. Согласно договору, заключенному между музеем и коллекционером, возврат должен состояться после 2045 года.

Фото: Egyptian Ministry of Antiquities via AP
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- До 100-летия Победы музей сможет использовать мою коллекцию холодного оружия середины 20 века в своих выставках, а значит, эти экспонаты увидят сотни тысяч людей: и жителей России, и зарубежных стран. Решение о передаче мы приняли вместе с моей дочерью Марией. Сейчас у меня двое внуков. К 2045 году они вырастут, поумнеют и сами решат, что дальше делать с наследием, - рассказал Евгений Бабанов. - Я коллекцию собирал 28 лет, критерием отбора были уникальные и нравящиеся вещи.

Среди предметов есть 29 клинков вермахта, а также оружие СССР, Финляндии, Испании, Японии, США, Индии. В коллекции представлены ножи, штыки, тесаки, кинжалы, кортики, принадлежавшие военнослужащим разных видов войск противоборствующих сторон. Среди них - ножи НКВД и контрразведки СМЕРШ, богато украшенный кинжал членов германского охотничьего союза и тесак рядового состава немецкого Красного Креста, офицерские кортики и троншейные ножи.

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Как пояснил заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков, коллекция подлинных образцов холодного оружия времен Второй мировой войны имеет большое историческое значение. Она будет активно использоваться при создании новых музейных выставок, а в этикетаже мы обязательно укажем фамилию того, кто предоставил предметы.

Отметим, что это не первый визит коллекционера в музей. В июле 2019 года он передал в дар плакаты и листовки времен войны, а во временное пользование - бытовые предметы периода Великой Отечественной. Это советские и немецкие зажигалки, несколько наручных наградных часов, в том числе принадлежавшие летчице 46-го ночного легкобомбардировочного авиационного полка, также известного как "ночные ведьмы".

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