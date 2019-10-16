"Аэрофлот" свяжет Красноярск и другие регионы прямыми рейсами

Крупнейший авиаперевозчик России "Аэрофлот" открыл продажу билетов на региональные рейсы из аэропорта города Красноярска. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о продаже билетов на прямые авиарейсы по целому ряду направлений. Среди первых из них - Сочи, Иркутск, Омск, Новосибирск, Симферополь, Екатеринбург и Томск. В дальнейшем сеть будет только расширяться.

"Компания продолжает формировать маршрутную сеть, полеты начнутся в весенне-летнем расписании, - рассказали в "Аэрофлоте". - Это важнейший этап процесса создания крупного транспортного узла авиакомпании на базе аэропорта Красноярска".

Напомним, что "Аэрофлот" реализует собственную масштабную инвестиционную стратегию. Ее цель - рост капитализации компании и увеличение доли на отечественном рынке авиаперевозок.

Стратегия призвана решить пять основных задач, и Красноярску в ней отведена очень важная роль. Здесь будут размещены современные самолеты Boeing 737 и Superjet100, а местный аэропорт станет для "Аэрофлота" вторым базовым.

"Открытие нового регионального транспортного узла позволит компании нарастить транзитный пассажиропоток на внутренних и международных линиях, а также расширить сеть межрегиональных регулярных маршрутов за пределами Москвы в соответствии с поручением президента России", - пояснили в "Аэрофлоте".

Хаб в Красноярске, крупном экономическом и промышленном центре Сибири, благодаря удобному географическому положению позволит улучшить транспортную доступность региона и разгрузить основной хаб в аэропорту "Шереметьево".

Пассажирам в Красноярске станут доступны не только прямые рейсы в города Уральского, Сибирского и Южного федеральных округов, но и удобные стыковки для полетов в европейскую часть страны.

"Аэрофлот" предоставляет пассажирам высокое качество обслуживания на всех этапах путешествия, - заверили в компании. - Подтверждением высочайшего уровня сервиса "Аэрофлота" служат многочисленные награды и рейтинги - "четыре звезды" от британского агентства Skytrax, который присвоен ряду элитных авиакомпаний мира, а также "пять звезд" американской авиационной ассоциации APEX, который имеет лишь 21 глобальный авиаперевозчик".

Масштабная стратегия крупнейшего авиаперевозчика страны предусматривает открытие к 2023 году региональных баз по всей России. Появление международного хаба в Красноярске - это лишь один из пунктов.

Стратегией также предусмотрено создание новых баз в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске. Это позволит значительно увеличить объем региональных перевозок. Кстати, одна из главных задач группы "Аэрофлот", поставленная в рамках инвестиционной стратегии, - перевезти до 100 миллионов человек к 2023 году, когда эта компания отметит свой вековой юбилей.

Для сравнения, в 2018 году "Аэрофлот" перевез 35,8 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 55,7 миллиона. Подсчитано, что для достижения в 2023 году целевого пассажиропотока численность самолетного парка группы должна составить примерно 520 машин.

Перевозчик намерен значительно нарастить количество новейшей авиационной техники отечественного производства, в том числе упомянутых выше российских лайнеров Superjet100, которые входят в состав самолетного парка группы "Аэрофлот".

При этом компания обещает обеспечить эксплуатацию отечественных воздушных судов на уровне лучших зарубежных аналогов. Отметим, что "Аэрофлот" располагает самым молодым самолетным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов.

Кстати

"Аэрофлот" - это самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company. "Аэрофлот" восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".