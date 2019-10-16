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16.10.2019 12:59
Рубрика: Культура

Артисты Молодежной программы Большого и "Ла Скалы" вместе выступили в Зарядье

Текст: Северьян Цагарейшвили
В зале "Зарядье" состоялся совместный концерт артистов Молодежной оперной программы Большого театра и Академии знаменитого миланского театра "Ла Скала". Это первый совместный проект молодых певцов на большой сцене: в сопровождении БСО им. Чайковского под управлением итальянского маэстро Алвизе Казеллати была представлена программа, в которой звучали арии, дуэты, ансамбли из опер Чайковского, Верди, Римского-Корсакова, Пуччини, Бизе… О сходстве русских и итальянских певцов и об их культурных связях "РГ" рассказал руководитель Молодежной программы ГАБТа Дмитрий Вдовин.
Фото: Лилия Ольховая. Фото: Лилия Ольховая.
Фото: Лилия Ольховая.

В этом году Молодежной программе Большого театра исполняется 10 лет. Как за это время изменились молодые исполнители?

Дмитрий Вдовин: Менталитет исполнителей постепенно меняется: сегодня их вокальная, музыкальная и театральная культура стала намного выше. Мы работаем с молодыми артистами - певцами и пианистами - и стараемся по мере наших сил усовершенствовать их исполнительское мастерство. Но есть задачи более широкие - это своего рода пропаганда того, к чему в своем артистическом развитии должен стремиться артист оперы, какими знаниями и навыками он должен владеть, чтобы соответствовать требованиям современного оперного театра.

Фото: предоставлены MBFW
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Существует ли сходство между вокальным "менталитетом" русских и итальянских артистов?

Дмитрий Вдовин: Мне кажется, русские и итальянцы очень близки друг к другу по вкусам и менталитету. Русская вокальная культура выросла из итальянской, которая всегда доминировала и продолжает доминировать в оперном мире. Есть много сходства в вокальной технике, в подаче звука. Исторически у России давние связи с Италией: еще во времена Анны Иоанновны при дворе работали итальянские композиторы. Глинка учился в Италии, а русский тенор Николай Иванов стал серьезным конкурентом легендарного Джованни Баттиста Рубини на итальянской сцене. Если говорить о сегодняшнем дне, то ни один итальянский театр не обходится без русских певцов. И мы всячески поддерживаем эти связи: у Молодежной программы Большого театра с Академией "Ла Скала" долгосрочная программа обмена.

Чему русские певцы учатся в Италии?

Фото: Лилия Ольховая.

Дмитрий Вдовин: Русским артистам часто не хватает владения иностранными языками: это большая проблема наших артистов. Итальянский язык, наряду с русским, французским и немецким, - главные языки оперы, ими важно владеть. Также очень важны вопросы стиля, фразировки, интерпретации, понимания оперных текстов, ведь смысл многих классических либретто не вполне ясен даже для итальянцев.

Какие известные мастера передавали певцам Молодежной программы Большого театра свой опыт?

Дмитрий Вдовин: Нашим певцам в Скала преподавали такие выдающиеся мастера, как Мирелла Френи, Ренато Брузон, Лучана Д'Интино, Лучана Серра, Винченцо Скалера. К нам в Москву, в Большой театр приезжали маэстро Альберто Дзедда, Эрнесто Паласио, Алессандро Аморетти и Джулио Дзаппа. Все это помогает поднять не только профессиональный, но и культурный уровень наших артистов. Приезжая в Италию, наши артисты посещают театры, ходят в музеи, любуются архитектурой. Это - огромный стимул для артистического роста.

Справка "РГ"

На концерте в зале "Зарядье" выступили артисты Молодежной оперной программы Большого театра: сопрано Мария Мотолыгина, меццо-сопрано Мария Баракова, бас Игорь Коростылев, тенор Вадим Бибичук, вместе с артистами Академии "Ла Скала" - меццо-сопрано Катериной Пива, баритоном Этторе Ли и сопрано Франческой Мандзо.

Культура Театр Музыкальный театр
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