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16.10.2019 15:15
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Ассоциация IPChain выступит официальным партнером форума "Открытые инновации"

VIII Московский международный форум для технологических предпринимателей "Открытые инновации" пройдет 21-23 октября в Технопарке Инновационного центра "Сколково". Тема Форума в этом году: "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике".
Фото: Михеев Сергей/РГ Фото: Михеев Сергей/РГ
Фото: Михеев Сергей/РГ

Ассоциация IPChain выступит официальным партнером со специальной программой, посвященной современным методам развития сферы интеллектуальной собственности.

В рамках деловой программы Форума Ассоциация IPChain организует сессию "Intelligence value. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности", ключевые темы которой: технологии и принципы оценочных методик, стоимость имущественных прав, влияние специфики объектов интеллектуальной собственности на их экспертизу. Сессия будет проведена в формате расширенного заседания Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности с участием представителей крупного бизнеса, руководства профильных министерств и ведомств, зарубежных экспертов.

Фото: Коллегия адвокатов Pen & Paper.
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Как считает председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, "cпрос на инновации напрямую зависит от умения определять уникальность и стоимость интеллектуального продукта. Отношение к интеллектуальному капиталу вскоре станет неким маркером экономического успеха для технологических предпринимателей".

По словам президента Ассоциации IPChain Андрея Кричевского, интерес к институту интеллектуальной собственности существенно вырос. Но качество технологий, которые предлагают рынку предприниматели-инноваторы для его полноценного функционирования в цифровую эпоху, во многом зависит от того, насколько понятны им самим механизмы создания, оценки, патентования и использования активов IP-рынка. "Стремительный рост экономического оборота объектов IP в цифровой среде стимулирует формирование инфраструктуры доверия и коммуникации между рынками разных стран. В России создается технологическая база, которая в скором времени должна помочь сформировать стандарт для определения стоимости объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов - он необходим, поскольку традиционные методы оценки не всегда применимы в этой сфере", - полагает Кричевский.

На выставочной территории Форума будет открыта коммуникационная площадка IPQuorum.Innovation. В ее деловой программе 15 лекций ведущих экспертов и представителей компаний - партнеров Ассоциации IPChain, включая ЦИС "Сколково". Специалисты расскажут о новых онлайн-нейросервисах на базе алгоритмов оценки музыки и о реализации их в бизнесе для привлечения клиентов и повышения их лояльности бренду; о цифровых платформах взаимодействия инновационных институтов развития на базе технологии IPChain; об особенностях налогообложения интеллектуальной собственности и цифровых прав; о практике работы с продукцией всемирно известного лидера в реализации технологии блокчейн - Hyperledger Fabric; о современных способах монетизации и защиты авторских произведений и охраны дизайна в России и за рубежом.

Фото: Предоставлено пресс-службой Федерации интеллектуальной собственности (ФИС)
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В течение трех дней на площадке IPQuorum.Innovation пройдет также серия митапов по кросс-индустриальным блокчейн-технологиям, об опыте и перспективах применения искусственного интеллекта, нейросетей. Здесь состоится обучающий интенсив Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP о практиках повышения капитализации наукоемких и творческих активов, о привлечении инвестиций в научно-технические и творческие проекты, о подходах к повышению экспортного потенциала результатов интеллектуальной деятельности.

На выставочном стенде IPChain будут представлены основные проекты Ассоциации и ее партнеров - более 20 действующих цифровых сервисов и продуктов, объединенных в единую экосистему, позволяющую привлекать инвесторов, создавать научно-технические, инновационные и творческие результаты деятельности и продвигать их в реальный экономический оборот.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой Правительства Российской Федерации и среди участников формирования инновационной экосистемы по праву считается уникальной дискуссионной площадкой.

Основная цель Форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи и, конечно же, происходит неформальное общение участников Форума.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий. В 2019 году Ассоциация IPChain стала членом Европейской Legal Tech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) - объединения ведущих европейских юридических и технологических компаний, стартапов и консорциумов разработчиков и Азиатско-тихоокеанской ассоциации инноваций и технологий в юридической сфере ALITA (Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association).

Проект IPChain уже объединяет свыше трех десятков крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности.

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