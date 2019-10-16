Беларусь входит в топ-5 популярных у туристов стран с недорогой едой

Если у современных белорусов и можно разглядеть некие национальные "слабости", то чаще всего к ним гости республики относят изобилие и щедрость местной кухни. А несколько лет назад гостеприимные минчане, склонные к гастрономическим фантазиям, устроили в историческом центре фестиваль уличной еды, который не только прижился, но и заслуженно признан у путешественников триумфом чревоугодия. Набор еды хоть и простой, но дешевый: хот-доги, драники, шаурма.

Неслучайно Беларусь вошла в топ-5 стран популярных у российских туристов с недорогой и быстрой едой. Такие данные предоставил портал 16 октября "ТурСтат". Интересную, например, уличную еду в столице можно попробовать в "Трех толстяках". Здесь у вас с первых секунд разбегутся глаза от ассортимента бургеров и блинов, хот-догов и традиционной шаурмы, а по выходным действует и специальная скидка на бургеры, что стало дополнительным бонусом для постоянных посетителей.

Отзывы о питании в Минске туристов, посетивших республику, убеждают, что вкусно и сытно здесь поесть без ущерба для бюджета не составляет труда. Национальная кухня отличается калорийностью и жирностью, поэтому не советуем сразу набрасываться на драники, верашчаку и мочанку. В меню каждого кафе или ресторана можно найти варианты желаемых блюд.

Кстати, рейтинг составлен агентством по результатам сравнения цен на бургер одной из сетей фастфуда в популярных туристических направлениях. В первую пятерку вошли Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан и Беларусь. Далее идут Турция, Молдова, Польша, Вьетнам и Китай. Между прочим, дороже всего бургер обойдется в странах еврозоны - в среднем 4,1 евро.