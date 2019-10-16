Чем ближе дата выхода Великобритании из Европейского союза, тем больше вероятность переноса срока "брекзита". Несмотря на неоднократные заверения Бориса Джонсона, что страна выйдет из ЕС 31 октября и ни днем позже, в последние дни появляются все новые обстоятельства, указывающие на то, что премьер может изменить свое мнение.

Напомним, что в четверг в Брюсселе открывается саммит глав государств и правительств Евросоюза, где будет рассматриваться вопрос выхода Великобритании, назначенного пока на 31 октября. В последние дни переговоры продолжались с утра до поздней ночи, и, по сообщению британской газеты The Guardian, Джонсон пошел на некоторые уступки, которые уже вызвали недовольство Ирландской Юнионистской партии, коалиция с которой позволила консерваторам сформировать нынешнее правительство. The Daily Telegraph сообщает, что в среду представителей этой партии видели входящими, выходящими и снова входящими в здание по адресу: Даунинг-стрит, 10.

Тем не менее, вечером в среду главный переговорщик Еврокомиссии Мишель Барнье сообщил журналистам, что он настроен очень оптимистично. Видимо, поэтому эксперты считают, что вместо решающего этапа нынешний саммит может стать техническим - на нем не будет принят или отвергнут новый вариант соглашения, а переговорщикам будет предложено работать дальше. Косвенно это подтвердил ирландский премьер-министр Лео Варадкар. Он не исключил в среду, что ради достижения соглашения европейские лидеры могут собраться еще на один саммит. "Есть еще много вопросов, которые должны быть решены", - пояснил Варадкар. А это значит, что стороны действительно стремятся достичь результата.

Если к 19 октября британский парламент не одобрит какое-либо соглашение с ЕС, Джонсон обязан попросить у Брюсселя отсрочки

Напомним, что в случае, если к 19 октября британский парламент не одобрит какое-либо соглашение, премьер обязан попросить у Брюсселя отсрочки. Ранее Борис Джонсон клялся, что не сделает этого ни при каких обстоятельствах. Однако, по информации собеседников издания The Daily Telegraph, даже среди убежденных брекзитеров уже нет прежней уверенности, что выход должен любой ценой состояться 31 октября. Многие из них считают, что если при этом Джонсон не нарушит обязательство осуществить "брекзит", можно было бы и попросить короткую техническую отсрочку для прохождения соглашения через все положенные европейские и британские инстанции. И вот подтверждение: в среду министр по делам "брекзита" Стивен Баркли заявил, что, если до субботы соглашение не будет формализовано, Джонсон направит в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке. Ходят слухи, что следом за ним премьер отправит письмо с требованием не предоставлять отсрочку, но Баркли этого не говорил.

Кстати

Согласно проведенному опросу английского общественного мнения для телеканала Sky News только 14 процентов респондентов доверяют британскому парламенту в отношении процесса "брекзита". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в этом вопросе пользуется поддержкой 32 процентов избирателей. Результаты исследования наглядно иллюстрируют утрату британских исполнительных и законодательных институтов власти поддержки со стороны общества и растущее разочарование британцев курсом своих властей.

Подготовил Александр Гасюк

Комментарии

Иан Бонд, Директор департамента внешней политики Центра европейских реформ (Великобритания)

Думаю, что премьер Британии Борис Джонсон будет вынужден попросить у лидеров Евросоюза отсрочку и сохранения за Лондоном членства в единой Европе после 31 октября. Но это не станет долгосрочным решением проблемы. В перспективе вероятность "жесткого" выхода Британии из Европейского союза без сделки выше, чем у варианта с мягким "брекзитом".

Если так и произойдет, то целостность моей страны будет поставлена под вопрос. Люди в Шотландии и Северной Ирландии голосовали против "брекзита", их не устраивает возможность выхода из Евросоюза. Речь идет не о росте национализма на периферии Соединенного Королевства, а о более фундаментальном факторе - растущем разочаровании и разбалансировке внутри страны. Я не исключаю, что через некоторое время в составе Британии останутся только Англия и Уэльс.

Что касается предложения президента США Дональда Трампа заключить двустороннее торговое соглашение с Британией после ее выхода из Евросоюза, надо отметить следующее. Любая сделка с США не заменит Лондону единый европейский рынок. Действительно, в некоторых областях, например автопроизводство или некоторые финансовые услуги, английская экономика может выиграть. Однако в плане сельского хозяйства, фармацевтики и в ряде других секторов американцы из-за размеров их экономики просто задавят наш рынок. И, конечно, надо помнить про известный подход Трампа "Америка прежде всего", который указывает на то, что американцы при любом будут ставить свои национальные интересы во главу угла вне зависимости, остается ли Британия в ЕС или нет.

Надо понимать, что даже в случае выхода Лондона из ЕС по таким вопросам, как оборона и безопасность, наше сотрудничество с Евросоюзом все равно продолжится. Ведь Британия остается в НАТО, членами которого является большинство стран ЕС.

Стефано Пилотто, профессор истории международных отношений Университета Триеста (Италия)

Выход Британии из ЕС стал бы катастрофой и для Соединенного Королевства, и для Европы. 17 октября на саммите лидеров Евросоюза, скорее всего, победит здравый смысл, а выход Лондона из единой Европы без заключения взаимоприемлемого соглашения с Брюсселем будет снова отстрочен. Думаю, что стороны постараются вновь договориться о "мягком брекзите".

С другой стороны, затянувшийся процесс выхода Британии из ЕС делает сам проект Европейского союза все менее привлекательным. Ведь когда кто-то выходит за дверь, это значит, что внутри дела идут не очень-то и успешно.

Выход Британии из ЕС - это действительно кризисный момент для Европейского союза, и я надеюсь, что "жесткого брекзита" не будет. Поскольку при таком сценарии не только английская экономика, но и единство Соединенного Королевства столкнутся с серьезными вызовами. Нельзя забывать о позиции Шотландии и Северной Ирландии, которые хотели бы остаться в Евросоюзе. Мало кто говорит про то, что эти бомбы замедленного действия могут вызвать дезинтеграцию в самой Британии, что совершенно точно не нужно в Европе. Но главная проблема с британцами заключается в том, что они, как правило, делают то, что решили. И премьер Борис Джонсон мыслит именно в таком ключе, готовясь к выходу из Евросоюза без сделки.

Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, эксперт РСМД

Независимо от исхода саммита ЕС 17 октября, есть еще парламент Великобритании, расклад в котором весьма подвижен. Сказать конкретно, что именно произойдет, невозможно. Британцы и сами не знают, что с ними будет: национальные интересы, узкопартийные задачи, личные амбиции - все переплетено, причем с прицелом на будущие досрочные выборы.

В субботу должен заседать британский парламент. Ранее парламент принял закон, согласно которому Британия не может выйти из Евросоюза без сделки. А премьер-министр Борис Джонсон сказал, что "скорее умрет в канаве, чем попросит новую отсрочку". Однако он уверяет, что намерен соблюсти требования закона и письмо с просьбой об отсрочке он все-таки в Брюссель направит. Однако и это не значит, что Джонсон не предпримет какие-либо иные действия, чтобы добиться выхода Британии из Евросоюза 31 октября.

Соответственно, в вопросе выхода Великобритании из ЕС очень много хитросплетений. Все должно решиться в ближайшие дни: что решит Европейский союз, состоится ли договоренность и какой она будет, как проголосует британский парламент и согласятся ли на сделку ольстерские юнионисты - союзники консерваторов в парламенте, к кому примкнут депутаты-тори, которых Джонсон выгнал из партии? Сами британские аналитики рисуют несколько десятков различных вариантов дальнейшего развития событий.

Подготовил Александр Гасюк

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"