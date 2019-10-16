Булочки и мармелад: какие продукты родители запрещают покупать школьникам

Новости

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС 18:11
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом 18:10
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 18:06
В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами" 18:04
Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов 17:58
Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами 17:57
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра 17:55
В Краснодаре за попытку взяточничества осуждены двое полицейских 17:50
В Ярославле раскрыли банду охотников на педофилов 17:48
Звезда "Как я встретил вашу маму" присоединился к касту новой "Матрицы" 17:47
Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию 17:43
В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, пострадали 26 человек 17:31
На Кубани в частном доме три человека погибли от отравления газом 17:28
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге 17:15
В Новороссийске спасли проглотившего 10-рублевую монету ребенка 17:13
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда 17:02
СМИ: Английские ученики все чаще приносят в школу оружие 16:57
ЛУКОЙЛ утвердил новые принципы дивидендной политики 16:55
Муж Белохвостиковой отказался комментировать сообщения об ее операции 16:51
В Самарской области найден убитым ресторанный певец 16:50
Долги Подмосковья перед Газпромом упали до исторического минимума 16:45
Домани признан виновным в хищении 44 миллионов рублей у РФБ 16:40
В Мурманске построят имитацию северного сияния 16:36
Саратовскую больницу проверят после смерти пациентки 16:32
Купе-кроссоверы Haval F7x скоро доберутся до дилеров 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
16.10.2019 17:01
Рубрика: Общество

Булочки и мармелад: какие продукты родители запрещают покупать школьникам

Текст: Ксения Колесникова
В Департаменте информационных технологий Москвы рассказали, какие продукты родители запрещают покупать детям в школьной столовой.
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

В лидерах этого "антирейтинга" - молочный шоколад и несладкие мучные изделия. В списке также оказались рулеты, печенье, булочки, мармелад, мороженое и зефир.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Названы самые частые ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку

Напомним, чтобы расплатиться в столичной школьной столовой, ребенок использует не наличные деньги, а карту "Москвенок". На портале госуслуг Москвы родители пополняют ее баланс. И здесь же могут отметить "нежелательные" продукты. То есть те, которые школьник не сможет купить в буфете. Причины - разные: у ученика может быть спортивная диета или ограничение по медицинским показаниям.

Картой "Москвенок" пользуется уже более миллиона учеников. Благодаря ей, родители в онлайн-режиме могут узнать, когда ученик зашел и вышел из школы, устанавливать лимит ежедневной траты денег в школьной столовой.

И уже в 200 с лишним зданиях столичных школ работает услуга выбора горячих обедов. Родитель оформляет заказ на сайте - выбирает из разных вариантов первое, второе, салат, напиток. Блюда можно комбинировать. И после их выбора отобразится стоимость выбранного школьного обеда. Состав блюд, вес, калорийность, количество белков, жиров и углеводов - все это тоже доступно. Ребенок изменить заказ не может.

Общество Образование Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь