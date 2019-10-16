Булочки и мармелад: какие продукты родители запрещают покупать школьникам

В лидерах этого "антирейтинга" - молочный шоколад и несладкие мучные изделия. В списке также оказались рулеты, печенье, булочки, мармелад, мороженое и зефир.

Напомним, чтобы расплатиться в столичной школьной столовой, ребенок использует не наличные деньги, а карту "Москвенок". На портале госуслуг Москвы родители пополняют ее баланс. И здесь же могут отметить "нежелательные" продукты. То есть те, которые школьник не сможет купить в буфете. Причины - разные: у ученика может быть спортивная диета или ограничение по медицинским показаниям.

Картой "Москвенок" пользуется уже более миллиона учеников. Благодаря ей, родители в онлайн-режиме могут узнать, когда ученик зашел и вышел из школы, устанавливать лимит ежедневной траты денег в школьной столовой.

И уже в 200 с лишним зданиях столичных школ работает услуга выбора горячих обедов. Родитель оформляет заказ на сайте - выбирает из разных вариантов первое, второе, салат, напиток. Блюда можно комбинировать. И после их выбора отобразится стоимость выбранного школьного обеда. Состав блюд, вес, калорийность, количество белков, жиров и углеводов - все это тоже доступно. Ребенок изменить заказ не может.