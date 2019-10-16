Бывшая жена Джереми Реннера рассказала, как он угрожал убить ее и себя

Актриса Сонни Пачеко, бывшая жена 48-летнего американского актера, "оскаровского" номинанта Джереми Реннера, известного как Соколиный Глаз из команды Мстителей, сообщила новые душераздирающие подробности о повадках экс-супруга.

О том, в частности, что в ноябре прошлого года "Глаз", злоупотребив в клубе алкоголем и противозаконным веществом, заявил, что убьет ее. Далее актер, имевший с веществами, по словам Сонни, проблемы, отчего стал неуравновешен, начал стращать суицидом.

В качестве серьезности намерений следом он выстрелил из пистолета в потолок. Причем их с Пачеко дочь Ава в тот момент находилась в доме - спала в своей комнате.

При этом инцидент не был единичен.

Как уточняет ресурс, в настоящее время бывшие супруги, расставшиеся уже через несколько месяцев после свадьбы, сражаются по вопросу опеки над шестилетней Авой. И процесс проходит не в самом благопристойном виде, с разного рода скабрезностями.

Представитель Реннера, к которому портал TMZ обратился за комментарием, на обвинения мисс Пачеко, отметил, что для его клиента на первом плане счастье дочери. А заявления г-жи Пачеко - они облыжны и призваны манипулировать общественным мнением.

Ранее сам актер, заклейменный экс-женой как наркоман и горький пьяница, обвинения такие гневно отклонил, отметив, что прошел необходимые тесты и те показали отрицательный результат. И если и есть у кого-то проблемы с веществами, так это у г-жи Пачеко. Которая к тому же сильно не в ладах с головой. И более того - "сексуально одержима".

Сонни Пачеко 28 лет. Родилась в Канаде. Модель, художница. Снялась в фильмах "Американский пирог: Книга любви" и "Помощник на свидании".