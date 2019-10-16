Чего ожидают в Риге от визита президента Украины

Первыми в латвийской столице сам факт однодневного официального визита в Ригу украинского президента Владимира Зеленского с супругой ощутили на себе местные автомобилисты: движение в центре еще во вторник было существенно ограничено, констатируют местные новостные порталы.

Во время встречи 16 октября в резиденции латвийского президента Эгилс Левитс обсудит со своим коллегой, уточняет mixnews.lv, сотрудничество двух стран, отношения Европейского союза и Украины. Предусмотрены и переговоры делегаций обоих государств, а также совместная пресс-конференция Левитса и Зеленского.

В программу пребывания также включены, судя по регламенту визита, переговоры Владимира Зеленского с председателем латвийского парламента Инарой Мурниеце, а также беседа с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Кроме того, киевский гость планирует посетить Рижскую украинскую среднюю школу, осмотрит памятник Тарасу Шевченко, встретится с представителями национальной диаспоры.

Во время визита, допускают аналитики, Киев может потребовать у Латвии возврата 29 миллионов евро, которые судебная коллегия уголовных дел Рижского суда признала "незаконно нажитыми" бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками. Правда, эти средства были арестованы еще четыре года назад по просьбе генеральной прокуратуры Украины.

Между тем нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш уже успел поделить эти средства, сообщают источники в правительстве. По словам премьера, они будут распределены "на приоритетные меры".

Латвийский профсоюз работников образования и науки уже подготовил письмо руководителям государства с призывом направить на повышение зарплат учителей часть конфискованных судом украинских капиталов.