Неожиданные результаты принесло расследование в отношении знаменитых на весь мир цветочных рынков в Голландии. В данном конкретном случае проверке подверглись ориентированные на туристов точки продаж луковиц тюльпанов. Как известно, тюльпаны считаются нидерландским национальным символом, а луковичный бизнес стал важной частью голландской экономики. Ежегодно в стране производят около 8,5 миллиарда цветочных луковиц, экспорт которых приносит стране примерно 600 миллионов евро ежегодно.

Проверке подверглись два рынка. Первый, основанный примерно в 1862 году амстердамский "плавучий" цветочный рынок остается одной из основных туристических достопримечательностей столицы Нидерландов. Торговля осуществляется с плавучих барж, на палубе которых установлены своего рода теплицы и торговые лавки. Королевская генеральная ассоциация производителей луковичных растений Голландии ( KAVB) совместно с мэрией Амстердама провели контрольную закупку луковиц тюльпанов не только на этом плавучем рынке, но и на знаменитом "Цветочном бульваре" города Лиссе.

Результаты расследования оказались неутешительными для покупателей - только один процент приобретенных в ходе контрольной закупки луковиц дали ростки. Кроме этого, выяснилось, что из тех растений, которые все же зацвели, лишь один цветок соответствовал изображенному на упаковке красочному тюльпану. Глава KAVB Рэне ле Клерк заявила, что проведенный эксперимент доказывает, что на протяжении многих лет миллионы туристов были обмануты недобросовестными продавцами. "Исследование показало, что налицо хронический обман покупателей. Эта проблема с тюльпановыми луковицами на самом деле существует последние 20 лет", - отметила она.

В дополнение к этому установлено, что большинство продавцов не только не соблюдают банальные правила хранения луковиц, но и реализуют их не в тот сезон. Более того, продавцы специально вводят в заблуждение неподготовленного и не подозревающего подвоха туриста, обещая "изумительные результаты". Иностранцам также дают заведомо ложные советы, например, сажать луковицы сразу же по прилету домой без всякой обработки.

Расчет в этой ситуации понятен: турист вряд ли вернется в Нидерланды, чтобы подать официальную жалобу. Результаты проверки стали основанием для подачи официальной жалобы на продавцов, но остается неясным, какие именно меры власти могут предпринять, чтобы искоренить эту проблему. При этом руководство Амстердама и представители KAVB оценивают сложившуюся ситуацию как крайне неприятную, едва ли не угрожающую национальным интересам Голландии. Тем не менее пока единственная рекомендация покупателям с их стороны сводится к том, что следует сохранять чек и возвращать недоброкачественные луковицы в магазин.

Личный взгляд

Тюльпаны по весне считают

Сообщение о том, что из луковиц, купленных на знаменитом амстердамском Bloemenmarkt, расцвел всего один процент, меня откровенно позабавило. Это, мягко говоря, не может соответствовать действительности. Во-первых, потому, что я сама в течение многих лет покупаю тюльпаны и лилии на этом рынке, а также на рынке в Утрехте. В Нидерландах - цветочной мекке - по семейным делам бываю часто и могу привезти оттуда сорта, которых в России не найти. Пересортица - когда на этикетке один сорт, а вырастает другой - да, бывает. Но чтобы луковицы вообще не всходили? Нет, это явный перебор. Во-вторых, информация о тотальной "негодности" луковиц не выдерживает критики еще по одной причине. The Daily Telegraph написала, что для проверки луковицы купили в конце апреля и тут же посадили. То есть сажали, когда тюльпанам самая пора цвести! Но любой цветовод знает: тюльпаны сажают осенью. Луковицы должны успеть укорениться до морозов и перезимовать под снегом. Тогда в них формируется цветочная почка, и, выйдя по весне из под снега, растение дает стрелку и зацветает.

Так что или проверка проводилась некомпетентно, или коллеги-журналисты напутали, но говорить о том, что вся продукция на Bloemenmarkt никуда не годится - глупо. И все же защищать всех торговцев на рынке я не хочу и не буду. Хотя бы потому, что откровенный "фальсификат" тут действительно встречается. Продавцы порой "любят" заманивать неискушенных покупателей, раскрашивая с помощью фотошопа изображения цветов в немыслимые оттенки. Предлагают, например, голубые и синие тюльпаны, которых в природе нет и быть не может - селекция еще до такого не дошла. Но кто-то "покупается" и покупает, а потом разочаровывается и жалуется на весь свет. Что тут скажешь? Ребята, хорошо, что власти хотят навести порядок и потеснить непорядочных продавцов. Но у вас-то глаза есть? А минимальные знания? Кстати, на маленьком утрехтском рынке такого безобразия не встречала - возможно, потому что покупатели тут в основном местные. Что касается луковиц, поступающих в Россию, в агрофирме "Флос" "РГ" сообщили, что много лет работают с поставщиками из Нидерландов - продают их посадочный материал. Занимаются и выгонкой тюльпанов к 8 марта. "Конечно, небольшие выпадения были, но в целом товар качественный", - сказали в компании. Понятно, что покупают напрямую у фермеров. Ну, и технологию посадки, конечно же, соблюдают. Поэтому и проблем нет.

Подготовила Ирина Невинная