Демократы в США отказались голосовать за отстранение президента США

Новости

Экс-баскетболист сборной России осужден на шесть лет 21:00
Небензя призвал Турцию к пропорциональности действий в Сирии 20:55
МЧС России резко увеличило штат Центрального аппарата 20:23
В Совфеде сравнили санкции с методами Гитлера 20:18
Подписано соглашение о возведении моста через Волгу в Самарской области 20:14
Собянин открыл крупнейшую электроподстанцию в новой Москве 20:06
Суд арестовал Егора Лесных за нападение на росгвардейца 19:50
Замглавы миссии ООН на Украине призвал Раду закрыть сайт "Миротворец" 19:37
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение 19:23
Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии 19:22
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию 19:18
В Москве представили новый журнал "Культурная политика" 19:02
Теннисисту Даниилу Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта 19:01
В Восточном море начались российско-южнокорейские учения по спасению 18:57
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли еще 55 снарядов 18:37
Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении почты 18:24
Госдума отклонила проект об отмене роуминга между Россией и Беларусью 18:22
Власти Ялты оценили ценность газопровода Форос-Симферополь 18:18
Путин удвоил штат центрального аппарата МЧС 18:14
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом 18:10
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 18:06
В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами" 18:04
Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов 17:58
Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами 17:57
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
16.10.2019 20:18
Рубрика: В мире

Трамп просит импичмент

Демократы в США отказались голосовать за отстранение президента США
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Лидеры Демпартии США решили пока не выносить вопрос об импичменте президента Дональда Трампа на голосование полного состава палаты представителей. Ее спикер Нэнси Пелози заявила, что законы страны "не требуют обязательно проводить такое голосование", хотя Белый дом и поддерживающие его республиканцы настаивают на этом.
Фото: Jacquelyn Martin/ AP
Пенс не будет работать с демократами по импичменту Трампа

Требование Трампа провести голосование и отказ его противников сделать это на первый взгляд выглядят парадоксально. Но на деле обе стороны лишь используют процессуальные уловки. Дело в том, что сама процедура импичмента описана в американской конституции в самых общих чертах, а конкретный ее механизм остается на усмотрение конгрессменов. Учитывая специфику местной системы права, большую роль играют предыдущие прецеденты. Здесь и возникла коллизия. Хотя по конституции голосование палаты представителей не является обязательным для запуска импичмента, в обоих прецедентах в новой истории США такое голосование проводилось (против Ричарда Никсона в 1974 году и Билла Клинтона в 1998 году).

Процедура импичмента описана в конституции США в самых общих чертах

Демократы спорят между собой о дальнейших действиях. Несколько влиятельных конгрессменов, включая руководителей комитетов, ведущих расследования против Трампа, опасаются, что пока улик недостаточно. А без них голосование может мобилизовать сторонников президента США, особенно в колеблющихся штатах, что может стоить демократам большинства в нижней палате на выборах в следующем году. Кроме того, запуск импичмента через голосование отвлечет избирателей от предвыборной программы демпартии. Но Белый дом и его соратники-республиканцы апеллируют к прецеденту, настаивая, что без голосования полного состава палаты представителей проводимые демократами расследования незаконны. Те действуют практически в одностороннем порядке, пользуясь своим большинством в палате представителей, которая по законодательству имеет полномочия для начала импичмента. Большинство дает им председательство в профильных комитетах, а председательство позволяет назначать слушания, формировать повестку заседаний, вызывать свидетелей для опроса, чем демпартия активно занимается. Как поясняет axios.com, Белый дом рассчитывает, что если голосование по импичменту состоится, это позволит республиканцам активнее влиять на процесс, в том числе вызывать собственных свидетелей и запрашивать документы.

В мире США Дональд Трамп Начало процедуры импичмента Дональда Трампа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь