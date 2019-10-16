Демократы в США отказались голосовать за отстранение президента США

Лидеры Демпартии США решили пока не выносить вопрос об импичменте президента Дональда Трампа на голосование полного состава палаты представителей. Ее спикер Нэнси Пелози заявила, что законы страны "не требуют обязательно проводить такое голосование", хотя Белый дом и поддерживающие его республиканцы настаивают на этом.

Требование Трампа провести голосование и отказ его противников сделать это на первый взгляд выглядят парадоксально. Но на деле обе стороны лишь используют процессуальные уловки. Дело в том, что сама процедура импичмента описана в американской конституции в самых общих чертах, а конкретный ее механизм остается на усмотрение конгрессменов. Учитывая специфику местной системы права, большую роль играют предыдущие прецеденты. Здесь и возникла коллизия. Хотя по конституции голосование палаты представителей не является обязательным для запуска импичмента, в обоих прецедентах в новой истории США такое голосование проводилось (против Ричарда Никсона в 1974 году и Билла Клинтона в 1998 году).

Процедура импичмента описана в конституции США в самых общих чертах

Демократы спорят между собой о дальнейших действиях. Несколько влиятельных конгрессменов, включая руководителей комитетов, ведущих расследования против Трампа, опасаются, что пока улик недостаточно. А без них голосование может мобилизовать сторонников президента США, особенно в колеблющихся штатах, что может стоить демократам большинства в нижней палате на выборах в следующем году. Кроме того, запуск импичмента через голосование отвлечет избирателей от предвыборной программы демпартии. Но Белый дом и его соратники-республиканцы апеллируют к прецеденту, настаивая, что без голосования полного состава палаты представителей проводимые демократами расследования незаконны. Те действуют практически в одностороннем порядке, пользуясь своим большинством в палате представителей, которая по законодательству имеет полномочия для начала импичмента. Большинство дает им председательство в профильных комитетах, а председательство позволяет назначать слушания, формировать повестку заседаний, вызывать свидетелей для опроса, чем демпартия активно занимается. Как поясняет axios.com, Белый дом рассчитывает, что если голосование по импичменту состоится, это позволит республиканцам активнее влиять на процесс, в том числе вызывать собственных свидетелей и запрашивать документы.