Девять человек пропали без вести в результате обвала здания в Бразилии

Семиэтажный жилой дом обвалился во вторник в одном из престижных районов города Форталеза на северо-востоке Бразилии. Спасателям удалось вытащить из-под завалов девять человек. Еще девять числятся пропавшими без вести. Сведений о погибших пока не поступало.

По словам очевидцев, обрушение здания произошло вскоре после начала ремонтных работ в одной из квартир. Более конкретной информацией префектура не располагает, так как работы проводились без предварительного согласования с местными властями.

Спасатели продолжают разбор завалов. В работах задействованы около трехсот человек. Местные власти отталкиваются от показаний очевидцев и жильцов дома, согласно которым на момент обрушения в здании находились 18 человек. Девять из них были спасены в течение дня. Еще столько же остаются под обломками. Поиск пострадавших продолжится всю ночь.

Обвалившееся здание было построено в 1977 году на месте частного дома. Однако никаких сведений тогда в местные органы власти не подавалось. По бумагам там до сих пор числится малоэтажное жилое строение.