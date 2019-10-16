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Рубрика: Общество

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Для кандидатов в адвокаты открыли онлайн-тренажер для сдачи тестов
Текст: Владислав Куликов
На сайте Федеральной палаты адвокатов заработал тренажер для тестирования по вопросам первой части квалификационного экзамена.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новые вопросы были введены в действие с 1 сентября этого года. Вице-президент ФПА Светлана Володина считает, что у претендентов не возникнет сложностей при подготовке к тестированию. Само слово "адвокат" должно быть синонимом слову "профессионал". Поэтому претенденты на адвокатские корочки проходят отбор. Они должны доказать, что знают законы и умеют ими пользоваться.

Фото: iStock
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Теперь, прежде чем выйти на экзамен, кандидат в адвокаты сможет потренироваться в интернете. Пользователю предлагается за 40 минут ответить на 100 вопросов, которые случайным образом выбираются из 324 вопросов, разработанных в соответствии с решением Совета Федеральной палаты адвокатов. Тест считается пройденным при 70 верных ответах.

"Применение данного тренажера может быть полезно не только претендентам на приобретение статуса адвоката, но и адвокатам, желающим улучшить свое знание действующего законодательства в сфере адвокатской деятельности и адвокатуры", подчеркивают в Федеральной палате адвокатов.

Помимо прочего к адвокатам предъявляются и серьезные этические требования. Претендент должен подтвердить, что знает и правила профессиональной морали, которые в статусе адвоката будет обязан соблюдать. Поэтому большой блок вопросов в тесте связан с нормами Кодекса профессиональной этики адвоката. К каждому вопросу приводятся варианты ответов, причем правильными могут быть сразу несколько.

За 40 минут кандидат должен ответить на 100 вопросов и как минимум 70 раз не ошибиться

Несколько лет назад правила приема экзамена на статус адвоката были изменены. До того каждая региональная палата самостоятельно определяла и количество вопросов из общего перечня, и время, за которое надо на них ответить, и процент правильных ответов, и форму тестирования. Было два варианта: ответить письменно или по компьютеру. Но, как подчеркивают в Федеральной палате адвокатов, прием в профессию должен осуществляться по единым стандартам, поэтому теперь процедура экзамена унифицирована для всех адвокатских палат страны. Сдавшие письменный экзамен допускаются к устному, где проверяются практические навыки кандидатов.

Общество Образование Проблемы адвокатуры
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