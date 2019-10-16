Новости

Замглавы миссии ООН на Украине призвал Раду закрыть сайт "Миротворец" 19:37
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение 19:23
Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии 19:22
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию 19:18
В Москве представили новый журнал "Культурная политика" 19:02
Теннисисту Даниилу Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта 19:01
В Восточном море начались российско-южнокорейские учения по спасению 18:57
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли еще 55 снарядов 18:37
Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении почты 18:24
Госдума отклонила проект об отмене роуминга между Россией и Беларусью 18:22
Власти Ялты оценили ценность газопровода Форос-Симферополь 18:18
Путин удвоил штат центрального аппарата МЧС 18:14
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом 18:10
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 18:06
В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами" 18:04
Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов 17:58
Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами 17:57
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра 17:55
В Краснодаре за попытку взяточничества осуждены двое полицейских 17:50
В Ярославле раскрыли банду охотников на педофилов 17:48
Звезда "Как я встретил вашу маму" присоединился к касту новой "Матрицы" 17:47
Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию 17:43
В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, пострадали 26 человек 17:31
На Кубани в частном доме три человека погибли от отравления газом 17:28
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
16.10.2019 19:22
Рубрика: В мире

Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии

Текст: Юрий Чернов

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг турецкой военной операции в Сирии, заявил, что не видит никаких проблем в российской помощи правительству САР. Как отмечает Bloomberg, глава Белого дома также уверен в том, что политика санкций со стороны США гораздо эффективнее военного присутствия в регионе.

"Сирия может получить какую-то помощь от России, это нормально", - заявил президент США.

Фото: EPA
Почему Турция проводит операцию против курдов на севере Сирии

Трамп также отметил, что курды, воевавшие на стороне США против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России - прим. "РГ"), и находящиеся сейчас под ударом турецких военных сил, "далеко не ангелы". "Они хорошо защищены и знают, как воевать", - добавил он.

Американский президент отдельно подчеркнул, что если Сирия намерена бороться за свои территории, то это зависит только от них (сирийского правительства - прим. "РГ") и Турции.

"Если Турция идет в Сирию, то это дело только Турции и Сирии. Это не наша проблема. Там достаточно песка, где они могут вдоволь наиграться", - отметил Трамп.

В мире США В мире Ближний Восток Сирия Россия и США Турецко-сирийский конфликт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь